Τέμπη: Ένας χρόνος - Ο απολογισμός της δικαστικής έρευνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάσος Τέλλογλου καταγράφει το “ημερολόγιο” των “λαθών” στην επιτόπια έρευνα, σύμφωνα με συγγενείς θυμάτων και τους τεχνικούς πραγματογνώμονες τους, αλλά και σημεία - “κλειδιά” για τα λάθη και τις ελλείψεις που οδήγησαν στην σύγκρουση των συρμών και στην μοιραία φωτιά.

-





Η εισαγγελική έρευνα για τα Τέμπη άρχισε, ενώ ακόμα οι οικογένειες δεν είχαν αναγνωρίσει όλους τους δικούς τους.

Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι βιάστηκαν να «σηκώσουν» τα βαγόνια, μαζί με χώματα και άλλα πειστήρια της δραματικής σύγκρουσης των τρένων, στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με την επιτροπή διερεύνησης του δυστυχήματος, μίας ομάδας πραγματογνωμόνων, που διόρισαν οι συγγενείς των θυμάτων, λαμβάνουν χώρα τα εξής, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμα στην αρχή της:

1η Μαρτίου, 10 το πρωί: με γερανό σηκώνονται κομμάτια της ηλεκτρομηχανής IC62

1η Μαρτίου, μεσημέρι ως απόγευμα: σηκώνονται κομμάτια του βαγονιού Α1

1η Μαρτίου, μεσημέρι ως απόγευμα: σηκώνεται το καμένο βαγόνι του Κυλικείου

2 Μαρτίου: Γερανός επιχειρεί από τις 10 το πρωί, γίνονται έρευνες ως τις 6 το απόγευμα και πατιέται ο χώρος στο «τρίγωνο Β2-Β3»

3 Μαρτίου, πρωί: γίνονται χωματουργικές εργασίες στον χώρο που βρίσκεται το βαγόνι Β3

3 Μαρτίου, 11 το πρωί: ο γερανός πατάει μέσα στο «τρίγωνο Β2-Β3»

3 Μαρτίου, 11 το πρωί: γίνεται σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση των ερευνών

3 Μαρτίου: σηκώνονται οι ηλεκτρομηχανές 63503

3 Μαρτίου, μεσημέρι ως απόγευμα: πατιέται με γερανό ο χώρος κάτω από τις γραμμές

4 Μαρτίου, πρωί: γίνονται χωματουργικές εργασίες και σηκώνεται το βαγόνι Β4

5 Μαρτίου, μεσημέρι: γίνεται διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ κλπ.

6 Μαρτίου: στρώνεται το πάρκινγκ και οι γύρω δρόμοι

Οι πρώτες δειγματοληψίες στον χώρο του δυστυχήματος λαμβάνουν χώρα από την Χημική Υπηρεσία της Λάρισας στις 29 Μαρτίου, ενώ έχουν μεταφερθεί σημαντικά ευρήματα στον χώρο του ΟΣΕ -που είναι διάδικος στην υπόθεση της τραγωδίας- στη θέση Κουλούρι, λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα.

Στις 15 Νοεμβρίου, όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, τα ευρήματα αυτά εντοπίζονται στο Κουλούρι. Υπήρχαν και άλλα που χάθηκαν μέσα στην κακοκαιρία «Ντάνιελ» ή προηγουμένως; Ουδείς μπορεί να απαντήσει.

Πάντως και να υπήρχαν, δεν αλλάζουν κάτι για τα όσα προηγήθηκαν της σύγκρουσης, όπως είχε αποκαλυφθεί και σε ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Είναι όμως σημαντικά για την εξέλιξη της φωτιάς που ξέσπασε μετά από την σύγκρουση, όπως επίσης αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 σε έτερο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Η έρευνα του ανακριτή Μπακαΐμη δείχνει ό,τι ο Σταθμάρχης της Λάρισας και οι δύο μηχανοδηγοί δεν αντελήφθησαν ότι η επιβατική αμαξοστοιχία μπήκε σε γραμμή καθόδου και ό,τι δεν υπήρχε σύστημα διόρθωσης του λάθους τους, άρα υπήρξαν ανθρώπινα λάθη και έλλειψη μηχανισμού διόρθωσής τους.

Όσοι και όσες η ανάκριση κρίνει ό,τι ευθύνονται και για τα δύο είδη των αιτιών, θα βρεθούν κατηγορούμενοι στην δίκη που θα αρχίσει τον Ιούνιο.

Εν τω μεταξύ, τα τρένα κινούνται πιο προσεκτικά και με μικρότερη ταχύτητα, αλλά με τις ίδιες ελλείψεις.