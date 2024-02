Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Προσευχή για τον Γεράσιμο - Ιάσονα, που είναι σε κώμα επί έναν χρόνο (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και προσευχθήκε για τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού του συρμού - "φέρετρο" στα Τέμπη.

Για τη ζωή και την υγεία του Γεράσιμου – Ιάσονα, του 21χρονου φοιτητή από τον Βόλο, ο οποίος βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση από τις 28 Φεβρουαρίου, προσευχήθηκαν εκατοντάδες Βολιώτες το βράδυ της Τετάρτης, ανήμερα του μνημοσύνου για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Ο άτυχος νεαρός νοσηλεύτηκε για μήνες στο Νοσοκομείο της Λάρισας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ εδώ και 1 μήνα βρίσκεται στη Βοστώνη των ΗΠΑ συνοδευόμενος από τη μητέρα του, νοσηλευόμενος σε ειδικό κέντρο.

