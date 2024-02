Κοινωνία

Μέγαρα - Βλυχός: Σύλληψη “ένοπλης ομάδας περιφρούρησης” οικισμού (εικόνες)

Ποιοι είναι και γιατί συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, οι άνδρες που έφεραν όπλα. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Στη σύλληψη 4 ατόμων για παραβίαση του νόμου περί όπλων προχώρησε η Αστυνομία στον Βλυχό Μεγάρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. μετά από σήμα που έλαβαν το βράδυ της Δευτέρας για πυροβολισμούς στο Βλυχό Μεγάρων, έσπευσαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν στον περιβάλλοντα χώρο νεοαναγειρόμενης οικοδομής, τέσσερα άτομα ηλικίας 26, 39, 44 και 48 ετών, που έφεραν όπλα.

Με μέτρα αυτοπροστασίας και μετά τις κατάλληλες εντολές προς τους ελεγχόμενους, ακινητοποίησαν με ασφάλεια τους τέσσερεις άνδρες και τους δέσμευσαν.

Στην κατοχή του 48χρονου βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα 10 φυσιγγίων, και στην κατοχή του 26χρονου πιστόλι με γεμιστήρα 13 φυσιγγίων και νάιλον σακούλα που περιείχε 39 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος.

Ο 44χρονος κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα 6 φυσιγγίων και νάιλον σακούλα με 33 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος. Δίπλα τους βρέθηκε στο έδαφος οπλισμένη καραμπίνα με 8 φυσίγγια.

Τα άτομα οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε μετά την κατάσχεση των όπλων, ένα από τα πιστόλια είχε κλαπεί από αστυνομικό στην Κάλυμνο το 2016.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει “ένοπλη ομάδα περιφρούρησης” του οικισμού όπου διαμένουν, λόγω των απανωτών περιστατικών πυροβολισμών από Ρομά.

Τα όπλα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

