POS - Ταμειακές μηχανές: Η λήξη της προθεσμίας και το σενάριο παράτασης

Προς παράταση φαίνεται να οδεύει η προθεσμία για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με POS, καθώς τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν είναι τα αναμενόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ούτε μια στις δύο επιχειρήσεις δεν έχει συνδέσει ακόμα και σήμερα, τελευταία ημέρα της προθεσμίας (μετά από παράταση) την ταμειακή μηχανή με το POS, ενώ ακόμα και στις αναβαθμίσεις λογισμικού το 100% απαιτεί κι άλλο χρόνο.

Τις τελευταίες ημέρες, αρμόδιες πηγές μεταφέρουν πως «έχουμε πιάσει έναν καλό ρυθμό διασυνδέσεων, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία για να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο». Στην ερώτηση «μέχρι πότε» η απάντηση αναμένεται να δοθεί σήμερα Πέμπτη.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία αναβαθμίσεων λογισμικού και διασυνδέσεων POS- ταμειακών μηχανών ώστε στη συνέχεια ο Κωστής Χατζηδάκης να λάβει τις τελικές αποφάσεις για μια ακόμα παράταση ή έστω περίοδο ανοχής εντός της οποίας δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα υπό την προϋπόθεση πως όλη η αγορά θα τρέξει…

Τις προηγούμενες ημέρες τόσο ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης όσο και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης κατέστησαν σαφές με δηλώσεις τους πως πρόθεση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης δεν είναι να επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, αλλά να ολοκληρωθεί το έργο της διασύνδεσης, τόσο για να κλείσει ένα κλασικό παράθυρο φοροδιαφυγής, όσο και για να μην τεθούν σε κίνδυνο κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μετά την αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το σχετικό ορόσημο πρέπει να εκπληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024 και περιγράφει το έργο το οποίο περιλαμβάνει:

την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ και την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, αιτήματα νέας εξάμηνης παράτασης -ούτε καν προσέγγισης της καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου- δεν έχουν την παραμικρή τύχη, όπως καμία πιθανότητα επιβολής δεν φαίνεται στον άμεσο χρονικό ορίζοντα και για τα προβλεπόμενα πρόστιμα (μη διασύνδεσης απλογραφικά- διπλογραφικά 10.000-20.000 ευρώ και μη έγκαιρης αναβάθμισης για τους παρόχους 200.000-300.000 ευρώ).

Αρμόδιες πηγές καθησυχάζουν, πως δεν πρόκειται να γίνουν έλεγχοι τις πρώτες μέρες -άγνωστο πόσες ημέρες- συνιστώντας, όμως, σε όσους έχουν ήδη προμηθευτεί τις απαιτούμενες συσκευές αλλά «κολλάνε» στις ελλείψεις και το φόρτο εργασίας των τεχνικών ( 600 τεχνικοί πανελλαδικά για 400.000 διασυνδέσεις) να κρατούν ένα αποδεικτικό των αιτημάτων διασύνδεσης που έχουν κάνει.

Πηγή: euro2day.gr





