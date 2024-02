Life

“The 2Night show” - Γωγώ Γαρυφάλλου: η καριέρα, η προσωπική ζωή και ο Νίκος Φλωρινιώτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γωγώ Γαρυφάλλου, λύγισε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όταν αναφέρθηκε στον Νίκο Φλωρινιώτη.

-

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night show” βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η Γωγώ Γαρυφάλου.

Το "Γωγουλίνι" όπως έχει γίνει γνωστή η τραγουδίστρια μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρα, την προσωπική της ζωή και λύγισε την ώρα που μιλούσε στον αγαπημένο της φίλο που έφυγε από τη ζωή, Νικο Φλωρινιώτη.

«Είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου, είμαι μαμά. Η κόρη μου είναι τεσσάρων χρονών. Συγκινούμαι πάντα όταν μιλάω για το παιδί μου. Έχω γίνει τόσο ευσυγκίνητη από όταν έγινα μαμά που δεν το περίμενα. Είναι ίδιο εγώ! Δεν ήθελα καθόλου να γίνω μαμά. Διήρκησε 7 μήνες ο γάμος μου, σε συνδυασμό με τη σχέση μου ήταν όλα εξπέρ. Να πω ότι ο μπαμπάς της είναι πολύ καλός, έχουμε πολύ καλή σχέση. Γνωριζόμασταν από το σχολείο, μου έστειλε μήνυμα στο Facebook και δειλά δειλά ξεκίνησε η σχέση μας.

Μου ήρθαν όλα τόσο απότομα γιατί δεν πήγα να κάνω παιδί. Ξεκίνησα μια σχέση με έναν πολύ ωραίο άντρα και όπου πήγαινε. Και μαθαίνω στον πρώτο μήνα ότι είμαι έγκυος. Δεν ήθελα παιδιά γιατί δεν ήθελα ευθύνες. Έχω συνδυάσει την πρωινή δουλειά με την ώρα που πάει η Πόπη στο σχολείο και να τελειώσω πριν σχολάσει. Στη διάρκεια που έμεινα έγκυος έκανα και τον γάμο γιατί ήθελα να γίνουν όλα σωστά. Δεν είχα σκοπό να χωρίσω. Τελικά στην συμβίωση διαπίστωσα ότι δεν είμαστε ταιριαστοί και είπαμε να το αφήσουμε με δική μου πρωτοβουλία. Η κόρη μου είναι κούκλα, τσαχπίνα, μιλάει ακατάπαυστα, τραγουδάει τόσο ωραία, είναι μπιζουδάκι. Έχει τζίντζερ μαλλιά, είναι κούκλα! Στο σπίτι μιλάμε πολλές ώρες και δεν του μιλάω σαν μωρό αλλά σαν ενήλικας. Ξέρει για τον χωρισμό, ότι ο μπαμπάς της έχει νέα σύντροφο. Εγώ δεν έφτιαξα τη ζωή μου. Δεν με φλερτάρουν καθόλου. Νιώθω την εξέλιξή μου, την επαγγελματική μου πορεία ενώ παλιά ήμουν αφελής. Εγώ ξεκίνησα στα 15 μου τη δουλειά και τότε μόνο βλακείες μπορείς να κάνεις. Είμαι πολύ αδικημένη! Σημειώνω φέτος 25 χρόνια και δεν μου έχει γίνει μία πρόταση για άλλο κανάλι. Εν μέρει φταίω και εγώ γιατί μικρή ξεκίνησα αφιλτράριστα ό,τι έλεγα και αυτό είναι που χρεώνομαι σήμερα. Χωρίς να υπολογίσει κανείς ότι ξεκίνησα σε τρυφερή ηλικία, ήμουν παιδί. Δεν είχα κάποιον άνθρωπο να με καθοδηγήσει. Δεν είμαι αρνητική στις αλλαγές. Έχω αυτοπροταθεί μόνη μου στα κανάλια αλλά δεν με έχουν πάρει.

Δεν είπα να γίνω “πρώτο βιολί”, δεν θέλω ευθύνες. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή στήλη με χιούμορ. Έχω προτείνει να πω τον καιρό χιουμοριστικά, ναζιάρικα, να βγω στον δρόμο να μιλάω με τον κόσμο. Δεν θέλω να γίνω “πρωινατζού”. Εγώ το επιδιώκω και είμαι “βασίλισσα” στην πρωινή ζώνη. Αυτό που κάνω είναι μαγκιά! Επί 2,5 ώρες μιλάω ασταμάτητα. Από όταν πήρα στα χέρια μου το τηλεμάρκετινγκ, ήμουν στην αρχή πολύ αρνητική. Παρόλο που δεν έχω απαιτήσεις από τα τηλεοπτικά γιατί ξέρω που πάω. Εγώ ανήκω στο Blue Sky, κάνω τηλεμάρκετινγκ με μεγάλη χαρά.

Με προβάλλουν οι εκπομπές. Δεν ξέρω τι γίνεται με το σύστημα, πως να λειτουργήσω. Ούτε καν σε πάνελ δεν μου πρότειναν! Και δεν θέλω καν να πάω σε πάνελ, σε κάτι κατώτερο. Μπορεί να φταίω εγώ».

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μίλησε με τρυφερότητα για την μακρόχρονη προσωπική της σχέση με τον Γιάννη Φλωρινιώτη και τη δύσκολη διαχείριση στην απώλεια τόσο εκείνου όσο και του γιου του, Νίκου.

Λύγισε στη συνέχεια, μόλις προβλήθηκε εικόνα με τον Νίκο Φλωρινιώτη και την αδελφή του, Αννούλα από παλαιότερη κοινή τους εμφάνιση. «Αχ, συγκινούμαι τώρα και για τους δύο (σ.σ τον Νίκο και τον Γιάννη Φλωρινιώτη). Με την ευκαιρία να πω ότι αφιερώνω αυτή την εκπομπή στον μέντορα μου, τον Γιάννη Φλωρινιώτη και στον Νικολάκη».

«Ο Νικολάκης να πούμε ότι ήταν να έρθει στην εκπομπή, εκείνες τις δύσκολες μέρες. Γιατί διάβασα ότι αυτό ήταν μια επιθυμία του Νίκου και θα ήθελα να αφιερώσουμε όλη την σημερινή εκπομπή σε εκείνον» υπογράμμισε τότε ο παρουσιαστής για να προχωρήσει η καλεσμένη του σε μια αποκάλυψη. «Ο Νίκος σε λάτρευε! Γρηγόρη, τι να σου πω τώρα… Θα σου πω κάτι πολύ συγκινητικό. Ο Νίκος είχε αγοράσει το κοστούμι για να σου έρθει εδώ και τελικά το φόρεσε στο τελευταίο του ταξίδι».

«Πολύ καλό παιδί, μεγάλο ταλέντο και αδικημένος και εκείνος» πρόσθεσε, με μάτια δακρυσμένα, η Γωγώ Γαρυφάλλου για να επισημάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πως «να πούμε κάτι που ίσως να μην το ξέρει ο πολύς κόσμος. Ο Νίκος ήταν να έρθει εδώ και την Δευτέρα, που ήταν να έρθει εδώ, ξαναχρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο. Και μετά συνέβη το άσχημο γεγονός».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - ΕΛΚ: Η ΕΕ να εφαρμόσει τις προτάσεις της Ελλάδας για την κλιματική κρίση

Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (εικόνες)

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης