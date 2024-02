Οικονομία

Επίδομα γέννησης: Αύξηση και αναδρομική ισχύς - Τι θα ισχύει για κάθε παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θα είναι τα νέα ποσά του επιδόματος σύμφωνα με τη ρύθμιση. Πώς θα συνεχιστεί η χορήγηση τις επόμενες χρονιές.

-

Η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής αναφέρθηκε στη Βουλή στη ρύθμιση για την αύξηση του επιδόματος γέννησης κλιμακωτά από 400 έως 1.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, και με αναδρομική ισχύ για τις γεννήσεις του 2023.

Σχολιάζοντας η κ. Ζαχαράκη, τις αναφορές εκπροσώπων των κομμάτων ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα, απάντησε ότι ουδείς ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο παρά από την πρώτη στιγμή, με τον υπουργό Οικονομικών, αναφέραμε ότι πρόκειται για μια αντιμετώπιση των πολύ υψηλών εξόδων που έχει μια οικογένεια με την άφιξη ενός μωρού.

«Σας θυμίζω ότι δεν υπήρχε το μέτρο αυτό. Το επίδομα έγινε 2.000 ευρώ και αυξάνεται σημαντικά σήμερα, διότι βλέπουμε ότι έχουμε όλες αυτές τις εισαγόμενες πληθωριστικές τάσεις και πρέπει να δώσουμε ισχυρά εργαλεία», υπογράμμισε και ενημέρωσε ότι όλα τα υπόλοιπα ποσά θα δοθούν μέσα από το Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο αυτή τη στιγμή εκπονείται.

«Θα ζητήσουμε από όλα τα κόμματα τις απόψεις τους, όπως επίσης θα διεξαχθεί μια διευρυμένη διαβούλευση με την κοινωνία, με την περιφέρεια και τους δήμους, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατότερο μεγαλύτερη συμμετοχή, σε ένα θέμα το οποίο είναι εθνική απειλή και εθνική πρόκληση, όταν βλέπουμε τις δημογραφικές τάσεις σε όλες τις περιφέρειες», είπε ακόμη προαναγγέλλοντας την έναρξη διαλόγου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Η ρύθμιση

Με την ρύθμιση, αυξάνεται το χορηγούμενο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) επίδομα γέννησης. Το νέο, αυξημένο ποσό διαβαθμίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της κάθε οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου, με στόχο την ενθάρρυνση και τη στήριξη των οικογενειών. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται αύξηση της τάξεως των τετρακοσίων (400) ευρώ για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα πριν από τη γέννηση, κλιμακούμενη για κάθε επόμενο τέκνο και φθάνοντας το επιπλέον ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δικαιούχους με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα πριν τη γέννηση.

Το μέτρο θα έχει αναδρομική εφαρμογή και θα αφορά κάθε παιδί που γεννήθηκε από 01.01.2023 μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, προκειμένου να επωφεληθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες.

Δεν πρόκειται για ένα μέτρο με εφάπαξ αύξηση, παρά δίνεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους του επιδόματος με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την αναγκαία προσαρμογή του μέτρου σε τυχόν νέα δημογραφικά δεδομένα και ανάγκες της χώρας.

Η ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

2.400 ευρώ, για όσους αποκτούν το πρώτο παιδί

2.700 ευρώ, για το 2ο παιδί

3.000 ευρώ, για το 3ο παιδί

3.500 ευρώ, για το τέταρτο παιδί και κάθε επόμενο παιδί

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει περίπου 35.000 οικογένειες με 1 παιδί, 32.000 οικογένειες με 2 παιδιά, 6.600 τρίτεκνες και 1.400 πολύτεκνες οικογένειες ετησίως.

Μέσα από τις διατάξεις αυτές, η Πολιτεία δίνει επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι ενδέχεται να φτάσει και τα 90 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον θετικό αντίκτυπο της εφαρμογής του μέτρου στον αριθμό των γεννήσεων.

360 εκατ. για vouchers σε βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεA

Επίσης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι διατίθενται επιπλέον 18,5 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη δεν υπάρχει ούτε ένα από τα παιδιά με αναπηρία το οποίο να βρίσκεται εκτός ΚΔΑΠ ΑμεΑ και επίσης καλύφθηκαν και περισσότερες θέσεις στα ΚΔΑΠ για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Ανακοίνωσε τέλος ότι για φέτος διατίθενται πάνω από 360 εκατομμύρια ευρώ για τα vouchers σε βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεA για να καλυφθούν ακόμη περισσότερες αιτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Μειωμένες τιμές σε 1500 προϊόντα τον Μάρτιο

Ο Πούτιν απειλεί τις ΗΠΑ με πυρηνικό πόλεμο (βίντεο)

Τέμπη – Μαρινάκης: Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπαίτιοι χωρίς καμία εξαίρεση (βίντεο)