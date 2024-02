Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το CAS επέστρεψε τον βαθμό που είχε αφαιρεθεί

Εκδικάστηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στο Αθλητικό Δικαστήριο. Πως αλλάζει η βαθμολογία της Superleague.

Εν αναμονή της επιβεβαίωσης μέσω της επίσημης ανακοίνωσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το CAS αποφάσισε την επιστροφή του βαθμού που είχε αφαιρεθεί από τον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Χουάνκαρ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (22/10), που διακόπηκε και δεν τελείωσε ποτέ.

Η εκδίκαση της προσφυγής που άσκησε η πειραϊκή ομάδα μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων/ΕΠΟ που είχε διατηρήσει την πρωτόδικη ποινή του αθλητικού δικαστή, εκδικάστηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου ενώπιον του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, το οποίο κατέληξε στην ετυμηγορία του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αγώνας δεν θα συνεχιστεί αλλά κατακυρώνεται οριστικά στον Παναθηναϊκό, όπως και οι τρεις βαθμοί, με τη διαφορά ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα δουν να τους επιστρέφεται ο ένας βαθμός που τους είχε αφαιρεθεί, εκτός του μηδενισμού τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα μετρά πλέον 54 βαθμούς και κατά συνέπεια θα δει την απόστασή του από την πρώτη θέση και την ΑΕΚ να μειώνεται στους 4 βαθμούς, από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στους 3 και από τον Παναθηναϊκό στον έναν βαθμό.

