Βόλος: Μαθητής πήγε στο νοσοκομείο με πόμολο πόρτας καρφωμένο στο χέρι του (εικόνες)

Το πόμολο επεστράφη στο σχολείο για επανατοποθέτηση στην πόρτα της αίθουσας.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου μεταφέρθηκε χθες το πρωί ένας μαθητής δημοτικού που στο χέρι του καρφώθηκε το πόμολο της πόρτας.

Το παιδί οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο με το πόμολο να είναι σφηνωμένο στο μπράτσο του, ενώ ούρλιαζε από τους πόνους. Το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο και ο γιατρός που ανέλαβε να το εγχειρήσει δήλωσε στα gegonota.news πως ήταν πολύ ψύχραιμο μετά την εξέτασή του στο Τμήμα Επειγόντων.

“Ήταν ψύχραιμος, συνεργάσιμος. Βγάλαμε το πόμολο και το έδωσα στους γονείς του να το επιστρέψουν στο σχολείο. Το πόμολο αφαιρέθηκε και ήταν άθικτο γι΄αυτό και το έδωσα πίσω ώστε να το ξαναβιδώσουν. Το παιδί είναι σε άριστη ψυχολογία και πολύ καλά , παρά την περιπέτεια ” δήλωσε ο γιατρός. Νωρίτερα, στο Τμήμα Επειγόντων και πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο, το παιδί τρομοκρατημένο ούρλιαζε.

“Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Το πόμολο κρεμόταν από το χέρι του στην περιοχή του μπράτσου. Μας εξήγησαν πως βρισκόταν στο σχολείο. Τα παιδιά παίζανε στον διάδρομο και κάποιος χτύπησε την πόρτα με δύναμη, με αποτέλεσμα να καρφωθεί το πόμολο στον μαθητή ο οποίος βρισκόταν πίσω από την πόρτα, μέσα στην τάξη. Το πόμολο δεν ήταν αιχμηρό, φαινόταν πως ήταν παλιό, κι’ όμως σφηνώθηκε στο μπράτσο του. Ευτυχώς δεν είχαν πειραχθεί αγγεία” τόνισε γιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

