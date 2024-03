Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Παιδί υπέστη ανακοπή – Μάχη των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή

Ποια ήταν η κατάσταση της υγείας της πριν την ανακοππη. Θρίλερ με τη συνέχιση της προσπάθειας για τη διάσωσή της.

Επί 45 λεπτά έδιναν μάχη οι γιατροί στο Νοσοκομείο του Βόλου για να επαναφέρουν ένα 5χρονο κορίτσι το οποίο μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το κοριτσάκι, το οποίο πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, υπέστη ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας magnesianews.gr . Οι γονείς μόλις το είδαν αναίσθητο, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης το παιδί είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο κι άλλες φορές. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν μία απλή επιδείνωση της υγείας της. Αμέσως στο νοσοκομείο Βόλου σήμανε συναγερμός. Οι γιατροί “έπεσαν πάνω” στην 5χρονη. Στην αίθουσα αναζωογόνησης τα λεπτά κυλούσαν βασανιστικά. Αρχικά το παιδί δεν αντιδρούσε, οι γιατροί και οι νοσηλευτές όμως, δεν εγκατέλειψαν τις προσπάθειες.

Από τις 15.00 έως και τις 15.45 έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν, όπως και τελικά έγινε. Το να παραμείνει στο Νοσοκομείο ήταν πλέον επικίνδυνο. Αμέσως διασωληνώθηκε, ενημερώθηκε το τμήμα επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ κεντρικά, και το πλήρωμα της κινητής σύγχρονης μονάδας του ΕΚΑΒ Βόλου ετοιμάστηκε για την επείγουσα διακομιδή στην Αθήνα.

