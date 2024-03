Σε διαθεσιμότητα οδηγός λεωφορείου επειδή...

Κοινωνία

Διαβάστε τον λόγο για τον οποίο η Ο.ΣΥ κίνησε άμεσα την διαδικασία διαθεσιμότητας για έναν οδηγό λεωφορείου.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε οδηγός λεωφορείου της ΟΣΥ έπειτα από καταγγελία για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δρομολογίου.

Η Ο.ΣΥ. κατόπιν συνεννόησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κίνησε άμεσα τη διαδικασία διαθεσιμότητας του για πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωση της Ο.ΣΥ. "διαβεβαιώνει το επιβατικό κοινό ότι συμπεριφορές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με τα Μέσα Μεταφοράς, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η ασφάλεια στις δημόσιες μεταφορές αποτελεί βασική και αδιαμφισβήτητη προτεραιότητά μας."

