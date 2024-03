Κοινωνία

Ερμού: Το σκισμένο από το μαχαίρι μπουφάν της 22χρονης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της υγείας της κοπέλας που δέχθηκε μαχαιριά στο κέντρο της Αθήνας και οι μαρτυρίες των συγγενών της στον ΑΝΤ1.

-

Της Αντιγόνης Θάνου

Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού συνεχίζει να νοσηλεύεται η 22χρονη που χθες δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού. Σύμφωνα με πληροφοριες, επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον και δεν είναι διασωληνωμένη. Ο δράστης είχε χτυπήσει την άτυχη κοπέλα με μαχαίρι δύο φορές στην ωμοπλάτη, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη αιμορραγία.

Η 22χρονη υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση, χθες, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό της και παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας της ενώ συνεχώς κοντά της είναι και οι δικοί της άνθρωποι.

Στον ΑΝΤ1 μίλησαν συγγενείς της κοπέλας, ενώ η εικόνα του σκισμένου μπουφάν που φορούσε προκαλεί σοκ.

«Χτυπάει την κοπέλα και όχι απλά ένα χτύπημα, το ξαναλέω, ο άνθρωπος έβαλε το μαχαίρι και το έστρεψε προς τα κάτω, έχουν πειραχτεί ζωτικά όργανα, πνεύμονες, διάφραγμα έφτασε κοντά στο στομάχι, είναι σφάξιμο», λέει ο ξάδερφός της στον ΑΝΤ1.

Σοκαρισμένη είναι και η θεία της κοπέλας, η οποία λέει πως πρέπει να δοθούν απαντήσεις καθως ο δραστης κυκλοφόρησε στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών!

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι αυτός περιφερόταν με το μαχαίρι από το Μοναστηράκι, καταλαβαίνετε. Ένα τυφλό χτύπημα με μίσος», παρατηρεί η θεία της 22χρονης.

Όπως εξηγεί ο ξάδερφός της, έχει πειραχτεί ο πνεύμονας και το διάφραγμα και κατά βάση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει πρόβλημα για όλη της την ζωή. Ακόμα και ψυχολογικά μετά. Έφτασε κοντά στο στομάχι σκέψου ξεκίνησε από πάνω και έφτασε στο στομάχι. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε από την Γερμανία, πέρασε από την Σερβία σε μια μέρα και μαχαίρωσε».

Αυξημένη αστυνόμευση με πεζούς αστυνομικούς κατά μήκος της Ερμού αλλά και συχνές περιπολίες. Αυτή την εικόνα αντικρίζουν οι πολίτες στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας μια μέρα μετά την πρωτοφανής επίθεση. Οι πολίτες φανερά ανήσυχοι ζητούν να ληφθούν όλα τα απαραιτητα μέτρα για την ασφάλεια τους.

Ο δράστης οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την ελληνική κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Επεισοδιακή καταδίωξη και εντοπισμός μεγάλης ποσότητας “σοκολάτας”

Κέντρο Αθήνας: Έφοδος της αστυνομίας σε οίκους ανοχής - Συνελήφθησαν 11 γυναίκες