Αθλητικά

Παγκόσμιο Κλειστού Γλασκώβη: Η Στεφανίδη εκτός βάθρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν κατάφερε να πάρει πρόκριση στο Παγκόσμιο Κλειστό Στίβου η Ολυμπιονίκης του Ρίου.

-

H Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 4,65μ. στον τελικό του επί κοντώ στη Γλασκώβη και ολοκλήρωσε την τρίτη παρουσία της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου μακριά από τα μετάλλια.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο (2016) πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4,40μ., όπως και τα 4,55μ., πριν ανέβει ο πήχης στα 4,65μ., τα οποία αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα για την Ελληνίδα αθλήτρια, καθώς μέτρησε τρεις άκυρες προσπάθειες και έμεινε εκτός συνέχειας.

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Τσιάμης κατέλαβε την 14η θέση στον τελικό του τριπλούν. Μετά την άκυρη πρώτη προσπάθεια του, ο 42χρονος πήδηξε στα 15.95μ. και στην τρίτη στα 15.87, που τον άφησαν όμως εκτός οκτάδας (ο 8ος είχε 16,63μ.).

Ειδήσεις σήμερα:

Ερμού: Το σκισμένο από το μαχαίρι μπουφάν της 22χρονης (εικόνες)

Μαρούσι: Απόπειρα αρπαγής μαθητή έξω από σχολείο

Πλαστά 100ευρα από την Ισπανία διοχετεύονταν και στην Ελλάδα