Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

«Πέρασε η πανσέληνος και το θέμα είναι τι έρχεται. Αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη αλλά αρχίζει καλα. Ο Ερμής βρίσκεται στα ''ψάρια''» είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως είπε η αστρολόγος, «επειδη ο Άρης θα πιέσει τον Ουρανό θα είναι περίεργο το τέλος της εβδομάδας και στο τέλος της εβδομάδας δεν υπάρχει ο λόγος να πάμε να μαλώσουμε»

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή

“Ανακαινίζω Νοικιάζω”: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι οι δικαιούχοι και οι όροι

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Έγιναν οι πρώτες ρίψεις - Στα πρόθυρα λιμοκτονίας ο άμαχος πληθυσμός