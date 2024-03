Αθλητικά

Τζούντο: Ο Θεόδωρος Τσελίδης χρυσός στην Τασκένδη

Τη μεγαλύτερη διάκριση κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής στο Γκραν Σλαμ της Τασκένδης.

Τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του σε Γκραν Σλαμ, την κρισιμότερη ίσως χρονική στιγμή στο δρόμο για το «Παρίσι 2024», δεδομένου ότι απομένουν λίγες μόλις διοργανώσεις για να μπορέσει να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πέτυχε ο Θεόδωρος Τσελίδης στην Τασκένδη.

Ο δύο φορές «χάλκινος» πρωταθλητής Ευρώπης, υπό την καθοδήγηση του εθνικού προπονητή, Νίκου Ηλιάδη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -90 κιλά του Γκραν Σλαμ που διεξήχθη στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν και πλέον μπήκε για τα καλά σε τροχιά Ολυμπιακής πρόκρισης. Για τον Τσελίδη, αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο σε Γκραν Σλαμ, αφού τον περασμένο Ιούνιο στο Καζακστάν, είχε βρεθεί στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών.

Ο 27χρονος Τσελίδης, που πριν το Γκραν Σλαμ της Τασκένδης βρισκόταν στην 24η θέση (ουσιαστικά στο... κατώφλι των προκρίσεων), εξασφάλισε 1.000 βαθμούς με το μετάλλιο που πήρε στην Τασκένδη και θα κερδίσει τουλάχιστον 5 θέσεις στην κατάταξη που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο Έλληνας τζουντόκα νίκησε κατά σειρά τον Βραζιλιάνο Φερέιρα, τον Λευκορώσο Βαραπαγιέου που αγωνιζόταν με τη σημαία της IJF, ενώ προκρίθηκε στα ημιτελικά μετά τη νίκη επί του Ρουμάνου Κρετ. Στον αγώνα για την είσοδό του στον τελικό, νίκησε τον Ρώσο Ιγκολνίκοφ που επίσης αγωνιζόταν με τη σημαία της IJF, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου μετά τη νίκη επί του Βούλγαρου Ιβάιλο Ιβάνοφ.

Το μετάλλιο του Τσελίδη ήταν το 13ο για την Ελλάδα σε Γκραν Σλαμ, με την Ελισάβετ Τελτσίδου να έχει έξι (4 χρυσά, 2 χάλκινα), τον Ηλία Ηλιάδη τρία (2 χρυσά, 1 ασημένιο), ενώ η Ιουλιέτα Μπουκουβάλα έχει δύο (1 χρυσό, 1 χάλκινο).

Σύμφωνα με τον αγωνιστκό σχεδιασμό, ο Έλληνας τζουντόκα την επόμενη εβδομάδα θα λάβει μέρος στο Γκραν Πρι της Αυστρίας, ενώ στις 24 Μαρτίου θα συμμετέχει στο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας.

