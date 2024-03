Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Διέλυσε” τον Βόλο στην τελευταία αγωνιστική

Με 4άρα έκλεισε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός.

Και το σερί του Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού καλά κρατεί! Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην 26η αγωνιστική της Super League και συνεχίζουν την «καταδίωξη» των πρωτοπόρων της κατάταξης. Τα γκολ πέτυχαν ο Γιουσέφ Ελ Κααμπι (26΄,45+6΄πεν.) και ο Στέφαν Γιόβετιτς (87΄), ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με αριθμητικό μειονέκτημα σχεδόν σε όλο το ματς, λόγω αποβολής του Μπαριέντος στο 6΄.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το παιχνίδι τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Η αποβολή του αρχηγού του Βόλου έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκβασή του, με τον διαιτητή να δείχνει απευθείας κόκκινη όταν ο Ουρουγουανός σήκωσε επικίνδυνα το πόδι και χτύπησε στο πρόσωπο τον Μασούρα. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου να βρει ο Ολυμπιακό το (τα) γκολ που χρειαζόταν για την 7η συνεχόμενη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις, από την ημέρα που ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ. Στο 26΄ ο Αντρέ Όρτα σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Ελ Κααμπί και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μύγας ανέτρεψε τον Ποντένσε στην περιοχή. Πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ελ Κααμπί ο οποίος εξακολουθεί να είναι «καυτός» με 10 γκολ στα τελευταία επτά ματς.

Το δεύτερο ημίχρονο βγήκε από... υποχρέωση. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να πατήσει «γκάζι» και άδραξε την ευκαιρία για συντήρηση δυνάμεων, ενόψει της «ευρωπαϊκής μάχης» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δημιουργήσε, ωστόσο, κάποιες ευκαιρίες με τον Κόβατς να αποδεικνύεται καθοριστικός και να κρατάει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, τρία λεπτά πριν από το τέλος, ο Γιόβετιτς διαμόρφωσε το 3-0 με σουτ από κοντά μετά από το γύρισμα του Ελ Αραμπί.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης

Κίτρινες: Ρέτσος - Ολιβέρα, Ασεχνούν

Κόκκινη: Μπαριέντος (6΄)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (60΄ Γιόβετιτς), Άμπι, Ρέτσος (60΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Τσικίνιο (73΄ Τσικίνιο), Έσε (60΄ Αλεξανδρόπουλος), Όρτα, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί (73΄ Ελ Αραμπί)

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Μύγας, Ράτσιτς, Σιέλης, Λούνα, Ντε Καμπς (46΄ Κίτσος), Μπαριέντος, Ασεχνούν (76΄ Τάχατος), Ολιβέρα (60΄ Μπερτόγλιο), Κόμπα (84΄ Αλσανίδης), Μωραΐτης

