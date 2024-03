Life

Πού και πότε παντρεύεται ο Στέφανος Κασσελάκης (βίντεο)

Σε ποιο ελληνικό νησί θα γίνει ο γάμος του επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τον αγαπημένο του.

Σε γάμο προχωρά το καλοκαίρι του 2024 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος, ενεργώντας νόμιμα σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο πριν λίγες μέρες υπερψηφίστηκε στη Βουλή, θα παντρευτεί τον αμερικανό νοσηλευτή Τάηλερ Μακμπεθ με τον οποίο διατηρεί δεσμό εδώ και αρκετά χρόνια. Την πληροφορία αποκάλυψε την Παρασκευή ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης, καλεσμένος για συνέντευξη στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως αναφέρει νεότερο ρεπορτάζ της ίδιας εκπομπής το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα, ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό (πρώην Κοινοτικό) Κατάστημα Σκινών, του Δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης, περίπου στα τέλη Αυγούστου του 2024.

