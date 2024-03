Πολιτική

Δημοκράτες: Ο Ανδρέας Λοβέρδος παρουσίασε το κόμμα του από τον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον Έβρο έγινε η παρουσίαση του κόμματος που ίδρυσε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.

-

Την ίδρυση πολιτικού κόμματος, με το όνομα «Δημοκράτες» ανακοίνωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος από τον Έβρο. Στόχος του, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, είναι να παλέψει για μια ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη και στην προώθηση και αναβάθμιση της μεταρρύθμισης της χώρας. Το νέο κόμμα, όπως ανέφερε ο ιδρυτής του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, είναι «πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, μεταρρυθμιστικό, εκσυγχρονιστικό, ψηφιακό, πολυσυλλεκτικό».

«Είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη και θα δώσουμε κι εκεί όλες τις μάχες για την πατρίδα μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη των πολιτών» ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος, σημειώνοντας πως δεν ανακοίνωσε τυχαία την ίδρυση των «Δημοκρατών» από τον Έβρο: «Βρίσκομαι στα σύνορα για να στείλω μήνυμα από ένα μετερίζι που οι Έλληνες φυλάμε Θερμοπύλες, που αποκρούσαμε πρόσφατα το 2020 απόπειρα εισβολής. Ένα μήνυμα φεύγει από εδώ και πηγαίνει σε όλους τους Ευρωπαίους: μόνο ενωμένοι και ασφαλείς θα αγωνιστούμε για την αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε:

«Συμπολίτες μου,

από τον Έβρο, εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Ελλάδας, εδώ που τα σύνορά μας είναι και σύνορα της Ευρώπης, ανακοινώνω την ίδρυση του κόμματός μας.

Το όνομά του, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ. Ένα κόμμα πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, εκσυγχρονιστικό, μεταρρυθμιστικό, ψηφιακό, πολυσυλλεκτικό. Είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη. Και θα παλέψουμε κι από εκεί για την πατρίδα μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη των πολιτών.

Δεν ξεκινάμε τυχαία από τον Έβρο. Στέλνω ένα μήνυμα από εδώ, από ένα μετερίζι που οι Έλληνες φυλάμε Θερμοπύλες, που πρόσφατα, το 2020, αποκρούσαμε απόπειρα μιαςεισβολής.

Ένα μήνυμα φεύγει από εδώ και πηγαίνει σε όλους τους Ευρωπαίους: μόνο ενωμένοι και ασφαλείς θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε με επιτυχία για την αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπολίτες μου, με δυναμισμό, με μετριοπάθεια, με κοινή λογική, εμείς οι Δημοκρατες ξεκιναμε τον αγώνα.Για την καλύτερη Ελλάδα που έχουμε μέσα μας».

Το νέο κόμμα έχει σύμβολο έναν μπλέ και κόκκινο κύκλο, (τα χρώματά τους) κάτι που σύμφωνα με ανακοίνωση «αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ζωής, ενότητας και πολλαπλότητας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «στην διαδικτυακή διεύθυνση του κόμματος www.dimokrates.net, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πολιτική επικαιρότητα των Δημοκρατών, το καταστατικό και τη διακήρυξή τους, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στις κομματικές δραστηριότητες (υπάρχει φόρμα που μπορεί κανείς να συμπληρώσει και να δηλώσει εάν επιθυμεί να γίνει μέλος του κόμματος, εθελοντής ή και υποψήφιος Ευρωβουλευτής)». Επιπροσθέτως στον ίδιο διαδικτυακό τόπο λειτουργεί το Δίκτυο «ΛΟΙΠΟΝ», ένα σύστημα συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική μέσω τομέων, αντικείμενο του οποίου θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής πάνω στα θέματα που θα εξετάζει».

Το μήνυμα με το οποίο ο Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε την ίδρυση των "Δημοκρατών"

Ειδήσεις σήμερα:

Σκάνδαλο διαρροών: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ ο Γερμανός πρέσβης

Καλιφόρνια: Νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι

Ρούξι Ντουμιτρέσκου: Θρήνος για την πρώην βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού