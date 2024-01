Πολιτική

Ο Λοβέρδος ιδρύει κόμμα... εν όψει Ευρωεκλογών

Τι αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.

-

Στην ίδρυση νέου κόμματος προχωρά ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως «το κόμμα θα κινείται στον πολιτικό χώρο ανάμεσα στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ».

«Θα είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, πολιτικά το κόμμα θα τοποθετείται στο χώρο του κέντρου» είπε και συνέχισε: «Θα το ανακοινώσω επίσημα, έχω δρόμο προετοιμασίας- να διανύσω».

Δεν αποκάλυψε ωστόσο το όνομα του κόμματος, ενώ είπε: «το Εμπρός είναι σύνθημά μου που έρχεται πίσω από πολλά κινήματα στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για να σενάρια που τον ήθελαν να προσχωρεί στη ΝΔ απάντησε: «Δεν υπήρχε αυτό το θέμα ποτέ».

