Οικονομία

ΔΥΠΑ - Κοινωνικός τουρισμός: voucher για Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει εώς και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάς. Τι καλύπτει το voucher.

-

Ευκαιρία απόδρασης, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας και του Πάσχα, έχουν οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού που μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-2024 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα το οποίο επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο και Κω, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα της Ρόδου, της Β. Εύβοιας του Έβρου και της Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%.

Για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρέας Λοβέρδος στο “Καλημέρα Ελλάδα”: Μας ενδιαφέρει το 3% των Ευρωεκλογών

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο

Πιερία: Πλήμμυρισαν οι δρόμοι από την κακοκαιρία (βίντεο)