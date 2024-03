Κόσμος

Τουρκία: φόβοι για τον σεισμό στα Δαρδανέλια

Φόβοι από τους σεισμολόγους για μεγάλο σεισμό στην περιοχή ακόμη και μεγαλύτερο των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του σεισμού στα Δαρδανέλια την Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα από τη σεισμική δόνηση των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, με τους σεισμολόγους να δείχνουν φανερά προβληματισμένοι για την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Την ανακοίνωση για τον νεκρό έκανε ο υπουργός Υγείας Fahrettin Koca. Όπως είπε ο Υπουργός, στην περιοχή Nilufer της Προύσας το άτομο πήδηξε από τον δεύτερο όροφο λόγω φόβου, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τουρκοι σεισμολόγοι, κρούουν τπν κώδωνα του κινδύνου με τον Δρ. Sukru Ersoy να τονίζει πως, «κάθε σεισμός γύρω από την Κωνσταντινούπολη είναι πλέον ο προάγγελος του αναμενόμενου μεγάλου σεισμού».

Ακόμη η Δρ. Αχμέτ Ερτζάν επισημαίνει τους φόβους του ότι "αυτό το διάστημα κυοφορεί σεισμό μεταξύ 6,8 και 7,4".





