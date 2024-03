Κόσμος

ΗΠΑ: Φονική συντριβή αεροπλάνου (βίντεο)

Πέντε άνθρωποι είναι ο απολογισμός των νεκρών, από την πρώτση αεροπλάνου στο Νάσβιλ των ΗΠΑ.

Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στο Νάσβιλ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, το αεροπλάνο συνετρίβη εκτός των ανατολικών λωρίδων κυκλοφορίας μετά το Charlotte Pike ενώ δεν έχει προσδιοριστεί από πού είχε απογειωθεί.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Several killed after plane crashes along I-40 in Nashville Tennessee#breaking #nashville #tennessee



pic.twitter.com/T6sep3UKqU

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) March 5, 2024

??#Breaking: PLANE CRASH



Small plane crash near I-40 in Nashville, TN, with tail number N422RJ from Huntsville, AL, resulted in multiple fatalities due to power and engine failures. FAA investigating.#Nashville #Tennessee pic.twitter.com/UQk0HwpnmA — World News Global (@WorldNewsGb) March 5, 2024

Πηγή: Reuters

