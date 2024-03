Αθλητικά

Formula 1: Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζει νέα πίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πίστα Formula 1 που προετοιμάζει ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία.

-

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε επίσημα τις λεπτομέρειες της νέας πίστας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Κιντίγια και η οποία πρόκειται να «στεγάσει» τον αγώνα Φόρμουλα Ένα που διεξάγεται στη χώρα, με το καινούριο σιρκουί να περιλαμβάνει μια πρώτη στροφή με υψομετρική διαφορά 20 ορόφων. Υπενθυμίζεται ότι το γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας εντάχθηκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος το 2021, με τον αγώνα να διεξάγεται στην Τζέντα, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Όμως, υπήρχαν εδώ και καιρό σχέδια να κατασκευαστεί μια πίστα αγώνων στην περιοχή Κιντίγια, που βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ριάντ και η οποία είναι η... αναδυόμενη πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Το νέο αυτό πρότζεκτ εντάχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου "Saudi Vision 2030".

Η εταιρεία "Qiddiya Investment Company" αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό το σιρκουί, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και ψηφιακές εικόνες της νέας αριστερόστροφης πίστας, η οποία σχεδιάστηκε από τον γνωστό σχεδιαστή, Χέρμαν Τίλκε, και τον πρώην οδηγό Φόρμουλα Ένα, Άλεξ Βουρτς. Η πίστα θα είναι επιπέδου Grade 1 της FIA (σ.σ. τα σιρκουί που διαθέτουν τη συγκεκριμένη άδεια έχουν τη δυνατότητα να «φιλοξενήσουν» γκραν πρι Φόρμουλα Ένα), ενώ ξεχωρίζει περισσότερο για τις υψομετρικές διαφορές της, οι οποίες φτάνουν τα 108 μέτρα στον γύρο με τις 21 στροφές. Το κεντρικό στοιχείο αυτής της πίστας είναι η αποκαλούμενη "Blade" (σ.σ. «Λεπίδα»), ήτοι η πρώτη στροφή, η οποία θα φωτίζεται με φώτα LED και η οποία θα έχει υψομετρική διαφορά 70 μέτρων, που ισοδυναμεί με περισσότερους από 20 ορόφους. Η πρόθεση είναι το "Qiddiya Speed Park", το οποίο θα έχει τρεις ζώνες DRS, να συνδυάσει τις... αρετές από τις μόνιμες πίστες και τα σιρκουί δρόμου. Έτσι, περιλαμβάνει πολλαπλές «χαράξεις» και τομείς, τόσο με πολύ υψηλή, όσο και με χαμηλή ταχύτητα στη διάρκεια του γύρου.

Η πίστα θα βρίσκεται 30 μίλια (σ.σ. 48 χιλιόμετρα) μακριά από την πρωτεύουσα Ριάντ, η οποία φιλοξενεί στους δρόμους της αγώνα για το πρωτάθλημα Formula E. Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος ενός μεγάλου νέου συγκροτήματος ψυχαγωγίας και εμπορίου που κατασκευάζεται με φόντο μια οροσειρά. Θεωρείται ότι η Τζέντα θα συνεχίσει να φιλοξενεί μέχρι το 2027 το γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου, καθώς η πίστα στην Κιντίγια δεν αναμένεται να είναι έτοιμη -το νωρίτερο- έως το 2027.

Η Κιντίγια αναμένεται να πάρει τη θέση της Τζέντα στο καλαντάρι της Φόρμουλα Ένα, μολονότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας της χώρας, Πρίγκιπας Καλίντ μπιν Σουλτάν Αλ-Αμπντουλάχ Αλ Φαϊσάλ, ξεκαθάρισε πέρυσι ότι η Σαουδική Αραβία είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει δύο γκραν πρι ανά σεζόν, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους διοικούντες τη Φόρμουλα Ένα.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: προφυλακιστέος ο δράστης

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων

Μπελέρης: “Ένοχος” αποφάσισε το δικαστήριο