Κόσμος

Intellexa: Κυρώσεις από τις ΗΠΑ για το Predator

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυρώσεις που επέβαλλαν οι ΗΠΑ σε πρόσωπα και νομικές οντότητες που συνδέονται με την Intellexa και οι αντιδράσεις.

-

Κυρώσεις εναντίον δύο φυσικών προσώπων και πέντε νομικών οντοτήτων που συνδέονται με την εταιρία Intellexa και τη διακίνηση του εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας Predator ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ(OFAC) όρισε τα συγκεκριμένα άτομα και τις οντότητες με την αιτιολογία ότι το εμπορικό λογισμικό κατασκοπείας χρησιμοποιήθηκε για τη στόχευση Αμερικανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, δημοσιογράφων, και πολιτικών αναλυτών.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο των κυρώσεων μπαίνουν ο Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν, η Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου, η Intellexa S.A. με έδρα την Ελλάδα, η Intellexa Limited με έδρα την Ιρλανδία, η Cytrox AD με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία, η Cytrox Holdings ZRT με έδρα την Ουγγαρία, και η Thalestris Limited με έδρα την Ιρλανδία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, «η εξάπλωση της χρήσης εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας εγκυμονεί ξεχωριστούς και αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών». Επιπλέον, αναφέρεται ότι έχει γίνει κατάχρηση από ξένους παράγοντες για να καταστεί δυνατή η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η στόχευση αντιφρονούντων σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, τα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, ελέγχων εξαγωγών, και περιορισμών έκδοσης βίζας, για την αντιμετώπιση της κακής χρήσης προηγμένων τεχνολογιών κατασκοπείας.

ΠΑΣΟΚ: Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης εκθέτει την ελληνική

«Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στον όμιλο Intellexa -συμπεριλαμβανομένης και της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα- καθώς και στον ιδρυτή του, Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν, εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά για την επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Όπως επισημαίνει «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντί να διερευνήσει τις σχέσεις της Intellexa με κυβερνητικούς παράγοντες που είχαν την έδρα τους στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι μόνο αξιοποίησε το παράνομο λογισμικό Predator αλλά έδινε και άδειες εξαγωγής του σε αυταρχικά καθεστώτα τρίτων χωρών κατά παράβαση μάλιστα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι ο πρωθυπουργός δεν εκδίωξε τον αρμόδιο τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Σμυρλή που υπέγραφε τις εν λόγω άδειες εξαγωγής, αλλά τον επιβράβευσε διορίζοντάς τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ερχόμενου συνεδρίου της.

«'Αραγε είναι και η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης μια ακόμη «συμπαιγνία» εναντίον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;», καταλήγει η ανακοίνωση τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - ΚΑΠ: Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις

Meta: Επιβεβαιώθηκαν βλάβες στο Facebook και το Instagram

Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: Η πρώτη γυναίκα που μένει έγκυος στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)