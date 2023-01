Πολιτική

Υποκλοπές: Η επιστολή Τσίπρα στον Ράμμο, τα ονόματα και οι αντιδράσεις (εικόνες)

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν στην δημοσιότητα την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα στην οποία απάντησε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ και εξαπολύουν "πυρά" στον Πρωθυπουργό. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση της ΝΔ.



Μετά την σύγκρουση στην Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, η οποία καταψηφίστηκε, η κόντρα συνεχίστηκε και εκτός μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές της Κουμουνδούρου έδωσαν στην δημοσιότητα την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα στην οποία απάντησε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κ. Ράμμος, με την ΝΔ να αντιδρά άμεσα.

Συγκεκριμένα, για "θλιβερή παρουσία" του κ. Μητσοτάκη που "επιβεβαίωσε την ενοχή του" κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας από τους βουλευτές της συμπολίτευσης. Οι ίδιες πηγές δημοσιεύουν την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα στην οποία απάντησε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κ. Ράμμος, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρουν, "πως και τα έξι πρόσωπα, για τα οποία έκανε αίτηση ο κ. Τσίπρας, δηλαδή «υπουργός και πέντε ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» βρίσκονταν σε επίσημη παρακολούθηση από την ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη".

"Με τη σημερινή θλιβερή του παρουσία ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την ενοχή του για το πρωτοφανές σκάνδαλο των υποκλοπών ως ο επικεφαλής, ενορχηστρωτής και εγκέφαλος του παρακράτους που εγκατέστησε στο Μέγαρο Μαξίμου", σημειώνουν οι εν λόγω πηγές, τονίζοντας πως "δεν απάντησε ούτε σε ένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν επί τρεις μέρες και εξάντλησε την επιχειρηματολογία του σε γελοίους αντιπερισπασμούς". "Και φυσικά δεν απάντησε στα αμείλικτα ερωτήματα που του έθεσε ο κ. Τσίπρας για τη σκοπιμότητα των παρακολουθήσεων της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Λάγιου και Αλεξόπουλου για τη ροή του χρήματος από τα 15 δισ. εξοπλιστικά", σχολιάζουν.

Όσον αφορά τους βουλευτές της ΝΔ που καταψήφισαν την πρόταση μομφής, αναφέρουν πως "άλλοι για την καρέκλα τους και άλλοι γιατί εκβιάζονται από το παρακράτος Μητσοτάκη με προϊόντα υποκλοπών, σήμερα μετέτρεψαν το σκάνδαλο Μητσοτάκη σε σκάνδαλο της παράταξής τους". "Το χειρότερο ωστόσο για τον αρχηγό της παρακρατικής συμμορίας, είναι ότι σήμερα όχι μόνο δεν κλείνει το κεφάλαιο «σκάνδαλο υποκλοπών», αλλά μάλλον ανοίγει ένα ακόμα μεγαλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης θα το πιει το ποτήρι μέχρι τέλους", προσθέτουν και συνεχίζουν: "Όσο για την αξιοθρήνητη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη ακόμα και σήμερα να πείσει πως τα ονόματα των 6 παρακολουθούμενων (Χατζηδάκη, Φλώρου, Λαλούση, Διακόπουλου, Λάγιου και Αλεξόπουλου) δεν τα γνώριζε και δεν ήταν στην απαντητική επιστολή του κ. Ράμμου, επισυνάπτουμε το επίσημο αίτημα που είχε υποβάλει ο κ. Τσίπρας στον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ".

"Σε αυτό απάντησε ο κ. Ράμμος, επιβεβαιώνοντας πως και τα 6 πρόσωπα, για τα οποία έκανε αίτηση ο κ. Τσίπρας, δηλαδή «Υπουργός και πέντε ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» βρίσκονταν σε επίσημη παρακολούθηση από την ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη με την υπογραφή της κας Βλάχου «για λόγους εθνικής ασφαλείας, στην πρώτη περίπτωση από τον Νοέμβριο του 2020 ως τον Ιούνιο του 2021 και στη δεύτερη κατηγορία περιπτώσεων συνολικά από τον Ιούλιο του 2020 ως τον Μάιο του 2022»", καταλήγουν.

ΝΔ: Ο Τσίπρας παραπλάνησε το Κοινοβούλιο

Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην ανακοίνωση της αναφέρει:«Ύστερα από την αμήχανη στάση στην οποία βρέθηκε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή και την επιβεβαίωση ότι η επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ κ. Ράμμου δεν περιείχε ονόματα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ένιωσαν την ανάγκη να δώσουν στη δημοσιότητα, επιστολή του κ. Τσίπρα προς τον κ. Ράμμο, από τις αρχές Δεκεμβρίου στην οποία ο κ. Τσίπρας κατέγραφε ονόματα. Αποδεικνύουν, λοιπόν, με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε ονόματα στον κ. Ράμμο πριν από οποιαδήποτε έρευνα της ΑΔΑΕ κι όχι ο κ. Ράμμος προς τον κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας παραπλάνησε το Κοινοβούλιο αναφέροντας ονόματα τα οποία δεν περιέχονταν στην επιστολή του κ. Ράμμου. Αλήθεια, πώς έφτασαν τα ονόματα αυτά στον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ; Πώς ήταν σε γνώση του κ. Τσίπρα οι συγκεκριμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί των προσώπων αυτών; Μέσω ποιας ακριβώς διαδρομής; Μήπως από τα ρυπαρά δίκτυα; Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση έχει κινηθεί από την αρχή με απολύτως θεσμικό τρόπο όπως φάνηκε και σήμερα στη Βουλή. Κι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, στα χέρια της οποίας βρίσκεται πλέον η υπόθεση».

