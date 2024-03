Κόσμος

Τουρκία: Αμφισβητεί την Κυπριακή Δημοκρατία με Anti-Navtex

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η τουρκική Anti-Navtex, για την ονομασία “Κύπρος”. Το σχόλιο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών.

-

Το όνομα «Κύπρος» για την Κυπριακή Δημοκρατία αμφισβητεί η Τουρκία με αντι-Νάβτεξ που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας ως απάντηση στην Νάβτεξ που εξέδωσε ο σταθμός της Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, στην αντινάβτεξ της Τουρκίας αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η Κύπρος που αναφέρεται στο NAVWARN LARNACA NR MA76-089/24 δεν είναι το αρχικό κράτος της εταιρικής σχέσης που ιδρύθηκε το 1960».

«Ως εκ τούτου η Τουρκία δηλώνει ότι ο όρος ‘Κύπρος’ ούτε ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ούτε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγύησης και τη Συνθήκη Ίδρυσης του 1960», αναφέρεται στη Νάβτεξ.

Προστίθεται ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων αξιώσεων της Ε/Κ διοίκησης μέσω του NAVWARN ΛΑΡΝΑΚΑΣ MA84-124/23 είναι άκυρες και ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».

Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, χαρακτήρισε την Κύπρο, ως "λύκο με προβιά προβάτου".





Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ - Γεροβασίλη: επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης εγώ δεν γίνομαι (βίντεο)

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)

ΗΠΑ - “Σούπερ Τρίτη”: Σάρωσε ο Τραμπ στις εκλογές σε 15 Πολιτείες