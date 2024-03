Κόσμος

Οδησσός: Έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι, λίγο πριν βρεθεί με τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ελληνική αποστολή στην Οδησσό. Τι δείχνουν βίντεο στα social media.

-

Έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Οδησσό, λίγο πριν βρεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμανε συναγερμό στις Αρχές ασφαλείας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου, μία από τις εκρήξεις που σημειώνονται από το πρωί στην Οδησσό, σημειώθηκε σε απόσταση 150 μέτρων από τον τόπο όπου βρισκόταν η αποστολή που συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους και δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media έχουν καταγράψει εικόνες της αυτοκινητοπομπής, αλλά και ήχο έκρηξης.

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε τις εκρήξεις, σύμφωνα με αναφορές από το Telegram

!??????? BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



?? Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024

Στην ελληνική αποστολή, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη και της προσωπικής ασφάλειας του, μετέχουν ακόμη έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, η Διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Μαρία Μπούρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής

From Telegram...Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.



An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK — Peacemaker (@peacemaket71) March 6, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμος Μούτσης: Έφυγε από την ζωή ο συνθέτης

Θητεία - Κασσελάκης: Στην Σπάρτη στις 15 Μαρτίου παρουσιάζεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ομόφυλα ζευγάρια - Κέρκυρα: Σάλος για το “μπλόκο” της Μητρόπολης σε βουλευτές (βίντεο)