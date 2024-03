Κόσμος

Ο Φιντάν στις ΗΠΑ: Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό στην ατζέντα

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Η ατζέντα της επίσκεψής του.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες παρουσιάζονται θετικές, η Ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος θα είναι μεταξύ άλλων στην ατζέντα του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν στην Ουάσιγκτον, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ. Οι ίδιες διπλωματικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ στις 7-8 Μαρτίου μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η ατζέντα της επίσκεψης περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, την υγιή πρόοδο των διαδικασιών σχετικά με το πρόγραμμα F-16, την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στο πρόγραμμα F-35, το αίτημα της Τουρκίας να διαγραφεί από τις κυρώσεις του αμερικανικού νόμου CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) και την άρση των περιορισμών για να διασφαλιστεί η πρόοδος στα κοινά έργα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η αναβίωση της Πρωτοβουλίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας και η διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη των επαφών, όπου θα συζητηθεί και το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και της επιστροφής στις διαπραγματεύσεις.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ LNG ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ ο Χακάν Φιντάν θα συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μλίνκεν τους τομείς στους οποίους οι δύο χώρες μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους.

«Είμαστε πολύ πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τον ρόλο της Τουρκίας ως ενεργειακού προμηθευτή της Ευρώπης», δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. «Θα συζητήσουμε την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Τουρκία, την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων από την Τουρκία και θέματα επενδύσεων». Αναφέροντας ότι θεωρούν το PKK τρομοκρατική οργάνωση και ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του PKK, οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι στην ατζέντα της συνάντησης θα βρεθούν και διμερή ζητήματα για τη Συρία.

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν τα εξής σχετικά με τη συνεδρίαση του στρατηγικού μηχανισμού Τουρκίας-ΗΠΑ:

«Θα υπάρξει συνεδρίαση για την ενέργεια και το κλίμα. Θα συζητηθεί τι μπορεί να γίνει μεταξύ των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον. Θα συζητήσουμε την αύξηση των εξαγωγών υγρού φυσικού αερίου LNG από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας από την Τουρκία, την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων και άλλα θέματα πυρηνικής συνεργασίας και επενδύσεων».

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Είμαστε πολύ πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τον ρόλο της Τουρκίας ως ενεργειακού προμηθευτή της Ευρώπης. Συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εξαγωγών μη ρωσικού φυσικού αερίου.Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για ενεργειακή συνεργασία. Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε τον διάλογο για την ενέργεια και το κλίμα. Πρόκειται για έναν ειδικό διμερή μηχανισμό».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΖΕΙΚ ΣΑΛΛΙΒΑΝ

Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να έχει συνομιλίες με μέλη της Γερουσίας και να συναντηθεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου ΗΠΑ Τζο Μπάιντε, Τζέικ Σάλλιβαν.

Σύμφωνα με Τ/διπλωματικές πηγές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα συζητηθούν συγκεκριμένα βήματα για τη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων με όγκο εμπορίου που ξεπέρασε τα 30 δισ. δολάρια τα τελευταία 2 χρόνια και θα καταβληθούν προσπάθειες σύμφωνα με τον στόχο για όγκο εμπορίου 100 δισ. δολαρίων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα συζητηθεί επίσης η ισχυρή συνέχιση της ενεργειακής συνεργασίας Τουρκίας-ΗΠΑ.

Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αγοραστής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ.

