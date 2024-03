Αθλητικά

Κύπελλο: Ο Άρης στον τελικό μετά από 14 χρόνια

Αν και ήρθε ισόπαλος με τον Παναιτωλικό ο Άρης προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

«Πατώντας» πάνω στη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο, ο Άρης εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, μένοντας στον επαναληπτικό στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στον τελικό, την ομάδα του Άκη Μάντζιου περιμένει ο Παναθηναϊκός, σε μια επανάληψη του μεταξύ τους τελικού του 2010, όπου είχαν βγει νικητές οι «πράσινοι».

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ενθουσιασμό και πίεση στην εστία του Λούκας Τσάβες. Ο Φραν Βέλεθ στο 2’ σούταρε πάνω στα σώματα μετά από φάση διαρκείας ενώ το σουτ του Σάπι Σουλεϊμάνοφ στο 6’ δε βρήκε στόχο. Με το πέρασμα του χρόνου, ο Παναιτωλικός κατάφερε να «απορροφήσει» την πίεση και να βγει με αξιώσεις στην επίθεση. Στο 20’ ο Χάρης Μαυρίας ξεπέρασε την αντίσταση του Φράνκο Φεράρι κι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά η κεφαλιά του Νίκου Καρέλη πήρε ύψος και βοήθησε το έργο του Χουλιάν Κουέστα ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιάκουμπ Μπράμπετς πρόλαβε στο ύψος της μεγάλης περιοχής τον εφορμούντα Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Το άγχος άρχισε να γίνεται εμφανές στις δυο ομάδες που περίμεναν η μία το λάθος της άλλης. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν την κατοχή της μπάλας (70%). Στο 38’, από συνεργασία των Μάνου Γκαρθία, Μόουζες Οντουμπάτζο και γύρισμα του τελευταίου, ο Άλβαρο Ζαμόρα πλάσαρε αλλά με την κόντρα του Μπρούνο Ντουάρτε η μπάλα σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την εντυπωσιακή επέμβαση του Λούκας Τσάβες στο δυνατό, αριστερό σουτ του Σουλεϊμάνοφ.

Με το χρόνο να κυλάει και το σκηνικό να μην αλλάζει, οι δυο προπονητές άρχισαν να κάνουν τις κινήσεις τους. Ο Γιάννης Πετράκης σήμανε… φουλ επίθεση, με τον Παναιτωλικό να ψάχνει το γκολ που θα στείλει το ζευγάρι στην παράταση. Το σουτ του Χουάνπι στο 71’ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κουέστα ενώ η κεφαλιά του Μπρούνο Ντουάρτε στο 86’ ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη για την εστία του Άρη – άστοχη ωστόσο κι αυτή, στην κορυφαία στιγμή των φιλοξενούμενων.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε με τους παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς του Άρη να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς για την επιστροφή σε τελικό έπειτα από 14 χρόνια χάρη σε εκείνο το γκολ του Φραν Βέλεθ. Χειροκρότημα και αναγνώριση της προσπάθειας, όμως, και από τους φίλους του Παναιτωλικού για την προσπάθεια των παικτών του Πετράκη που έγραψαν ιστορία φτάνοντας ως τα ημιτελικά. Πλέον, τα «καναρίνια» στρέφουν την προσοχή τους στην προσπάθεια παραμονής στην κατηγορία και τον Άρη στα Play Off, με το ντέρμπι στην Τούμπα να ακολουθεί την Κυριακή (10/3, 20:30).

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Φεράρι – Μπρ. Ντουάρτε, Μαυρίας, Σενγκέλια, Χουάνπι, Τσιγγάρας.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φεράρι (90’ Εμβοντό), Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Βέλεθ (90’ Ρόουζ), Νταρίντα, Μάνου Γκαρθία (60’ Φετφατζίδης), Σουλεϊμάνοφ (79’ Σαβέριο), Ζαμόρα, Μορόν (79’ Ανσαριφάρντ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μλάντεν (80’ Λομονάκο), Μπρ. Ντουάρτε, Τάμπιτζε, Μαυρίας, Φρ. Ντουάρτε (61’ Χουάνπι), Πέρεζ (80’ Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης, Τορεχόν, Σενγκέλια (72’ Σέρχιο Ντίαζ), Καρέλης (61’ Ζοάο Πέδρο).

*Την κίτρινη κάρτα του Αναστάσιου Παπαπέτρου για διαμαρτυρία αντίκρισε ο Γιάννης Κατσούλης, άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Πετράκη, στο 42ο λεπτό.

