Άρης - ΑΕΚ: Οι Θεσσαλονικείς “γκρέμισαν” την ΑΕΚ από την κορυφή

Ματσάρα στο "Βικελίδης" με την ΑΕΚ να φεύγει...ηττημένη, παρά την ισοπαλία.

Έπειτα από ένα χορταστικό παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 3-3, με τον Λορέν Μορόν να σκοράρει με πέναλτι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, ρίχνοντας την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα από την κορυφή, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League. Νορντίν Άμραμπατ (15' πεν.) Ντομαγκόι Βίντα (55'), και Εζέκιελ Πόνσε (67') βρήκαν δίχτυα για τους φιλοξενούμενους ενώ οι Γιάννης Φετφατζίδης (43') και Κίκε Σαβέριο (49') είχαν βοηθήσει στην πρώτη από τις δυο ανατροπές στο ματς.

Η ΑΕΚ απείλησε πρώτη, στο 6ο λεπτό, όταν από φάουλ του Νίκλας Ελίασον και πρώτη κεφαλιά, ο Αλεξάντερ Κάλενς ανάγκασε τον Χουλιάν Κουέστα σε δύσκολη επέμβαση στο δεξί του «γάμα». Επτά λεπτά αργότερα, ο Άμραμπατ μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Μάρτιν Μοντόγια, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να μη διστάζει δείχνοντας την άσπρη βούλα - απόφαση με την οποία συμφώνησε ο Ολλανδός Κλέι Ράπερτι στο VAR. Ο 37χρονος Μαροκινός ανέλαβε και την εκτέλεση για το 0-1.

Ο Άρης ισορρόπησε το ματς και στο 24' πλησίασε στο γκολ. Από ενέργεια του Φετφατζίδη, ο Καρίμ Ανσαριφάρντ ταλαιπώρησε τον Βίντα αλλά σούταρε παράλληλα με την εστία του Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους έγινε... χαμός. Στο 42' ο Κουέστα πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση με το αριστερό χέρι στο πολύ δυνατό σουτ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Στο επόμενο λεπτό ο Φετφατζίδης βρήκε δίχτυα όμως ήταν εκτεθειμένος.

Κάτι που δε συνέβη δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Σαβέριο πήρε την κεφαλιά, Βίντα με Στάνκοβιτς δε συνεννοήθηκαν, με τον Φετφατζίδη να περνάει τον Αυστριακό τερματοφύλακα και να πλασάρει διαγώνια σε κενή εστία για το 1-1. Με ανάλογο τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Όμορφος συνδυασμός των παικτών του Άρη, ο Μορόν έστρωσε στον Σαβέριο που σούταρε, ο Στάνκοβιτς απέκρουσε αλλά ο ίδιος ο μεσοεπιθετικός από το Εκουαδόρ πήρε την επαναφορά για το 2-1.

Το σκηνικό μεταφέρθηκε άμεσα στην εστία του Άρη. Ο Ελίασον από σέντρα του Άμραμπατ δεν έβαλε καλά το κεφάλι του, με την μπάλα να περνάει κόρνερ. Από την εκτέλεση του οποίου και σουτ του Γενς Γιόνσον, ο Κουέστα απέκρουσε, ο Βαλεντίνο Φατόρε δεν απομάκρυνε κι ο Βίντα ισοφάρισε από πλάγια θέση. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο δίλεπτο, αλλά το πλασέ του Λιούμπισιτς πέρασε βασανιστικά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κουέστα.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει, όμως, τίποτα στο 67', στη δυνατή κεφαλιά του Πόνσε. Ορμπελίν Πινέδα και Ελίασον συνεργάστηκαν στα δεξιά, με τον Αργεντινό επιθετικό να πετυχαίνει το 2-3. Το παιχνίδι όδευε χωρίς κάτι ιδιαίτερο προς τη λήξη του, μέχρι που φτάσαμε στο 85'. Ο Πινέδα έπιασε αέρα θέλοντας να διώξει την μπάλα, ο Μορόν έπεσε στο έδαφος κι ο Σιδηρόπουλος έδωσε πέναλτι. Ο Ράπερτι κάλεσε τον διεθνή Έλληνα διαιτητή για on field review κι αυτός άλλαξε την απόφασή του.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως, ο Σιδηρόπουλος έδωσε νέο πέναλτι, αυτή τη φορά σε υψωμένο χέρι του Βίντα έπειτα από κεφαλιά απομάκρυνσης του Γιόνσον. Ο Μορόν ήταν ψύχραιμος για το τελικό 3-3, αν κι ο Λάζαρος Ρότα θα μπορούσε στην εκπνοή να χαρίσει κι άλλες συγκινήσεις. Οι δύο ομάδες θα τα πουν εκ νέου στα Play Off, ωστόσο για τον Άρη προέχει ο εντός έδρας επαναληπτικός του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναιτωλικό (6/3, 19:00), με φόντο την πρόκριση στον τελικό όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μοντόγια, Εμβοντό, Βέλεθ - Λιούμπισιτς, Τσούμπερ, Σιμάνσκι.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φαμπιάνο (46' Ρόουζ), Σαβέριο, Μπράμπετς, Ανσαριφάρντ (46' Μορόν), Φατόρε, Φετφατζίδης (68' Ρουπ), Βερστράτε, Εμβοντό (68' Βέλεθ), Μοντόγια, Παναγίδης (82' Σουλεϊμάνοφ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Κάλενς, Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Μάνταλος (64' Τσούμπερ), Λιούμπισιτς (63' Πινέδα), Άμραμπατ (63' Πισάρο), Πόνσε (72' Αραούχο), Ελίασον (73' Σιμάνσκι).

*Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο διαιτητής του Άρης - ΑΕΚ, τίμησε τη μνήμη του Άλκη Καμπανού πριν την έναρξη της αναμέτρησης, καθώς άφησε μια ανθοδέσμη με άσπρα τριαντάφυλλα στο μνημείο στη θύρα 3 για τον Άλκη.

