Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι “πράσινοι” στον τελικό του Κυπέλλου, μετά από αγώνα θρίλερ

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια στην ιστορία του θεσμού, το «τριφύλλι» πήρε την πρόκριση για τον τελικό, στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Με «ήρωα» τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος απέκρουσε τρία «ματς-μπολ» πέναλτι των παικτών του ΠΑΟΚ στη διαδικασία των πέναλτι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 6-5 στη ρώσικη ρουλέτα απ’ την άσπρη βούλα (0-1 κανονική διάρκεια και 1-2 στην παράταση) και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, σε μία ανεπανάληπτη σειρά ημιτελικών που θα μνημονεύεται για χρόνια. Ο ΠΑΟΚ που είχε πολύ πιο στιβαρή εικόνα στο 90λεπτο προηγήθηκε στο 72’ με τον Ζίβκοβιτς κι έστειλε τον αγώνα στην παράταση. Ο Κεντζιόρα έκανε το 0-2 στο 105’ και φάνηκε να δίνει το «εισιτήριο» για τον τελικό, όμως ο Λημνιός στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης μείωσε σε 1-2 κι έστειλε τον αγώνα στα πέναλτι, όπου «μίλησε» η κλάση του Ντραγκόφσκι στέλνοντας τους «πράσινους» στο καταληκτικό ματς της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα στο 13’, όταν από λάθος του Μλαντένοβιτς οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε δεξιά στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Σβαμπ να πιάνει ανενόχλητος την κεφαλιά και τον Ντραγκόφσκι να διώχνει σωτήρια για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές μετά το ημίωρο και σε ένα δίλεπτο είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Στο 34’ ο Κεντζιόρα πρόλαβε την τελευταία στιγμή κι έβαλε κόντρα στο τελείωμα του Ιωαννίδη μέσα απ’ την περιοχή, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κοτάρσκι μπλόκαρε σταθερά το πολύ καλό σουτ του Μπακασέτα έξω απ’ την περιοχή.

Στο 38’ ο ΠΑΟΚ προσέγγισε ξανά την περιοχή του Παναθηναϊκού με τον Μπράντον Τόμας να σουτάρει από πλάγια θέση και τον Ζέκα να του βάζει μία εντυπωσιακή κόντρα, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και είχε διπλή ευκαιρία στο 48’. Σε σέντρα από τα αριστερά η μπάλα έφτασε δεξιά στον Μπράντον Τόμας που έκανε το διαγώνιο σουτ με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει με το πόδι. Ο Κωνσταντέλιας έκανε νέο σουτ με τη μπάλα να βρίσκει στον Γεντβάι και να φεύγει κόρνερ.

Στο 64’ ο Κωνσταντέλιας με το εξωτερικό προσπάθησε να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Ζίβκοβιτς, η άμυνα του Παναθηναϊκού έδιωξε, με τον Μεϊτέ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να σουτάρει άστοχα

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο γκολ στο 72’. Ο Ότο έκλεψε τη μπάλα στο χώρο του κέντρου από τον Μπερνάρ. Έκανε και την κίνηση προς την επίθεση από τα αριστερά, έγινε αποδέκτης της μπάλας κι έκανε σέντρα με το αριστερό με τον Ζίβκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι να νικάει τον Ντραγκόφσκι με εναέριο πλασέ κάνοντας το 0-1.

Στο 86’ ο ΠΑΟΚ έκλεψε την μπάλα κι ο Κωνσταντέλιας έβγαλε σε θέση βολής τον Οζντόεφ, ο οποίος πλάσαρε άουτ από πλάγια θέση, με το ματς να οδηγείται εντέλει στην παράταση.

Εκεί ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει την άμυνα του ΠΑΟΚ, κέρδισε πολλά κόρνερ, αλλά δεν μπόρεσε να τα αξιοποιήσει, με τον ΠΑΟΚ να «χτυπάει» στις καθυστερήσεις του α’ ημιχρόνου της παράτασης. Σε εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο Κεντζιόρα πήρε καρφωτή κεφαλιά μέσα απ’ τη μικρή περιοχή και νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 0-2 του ΠΑΟΚ.

Στο 108’ από γύρισμα του Μαντσίνι, η άμυνα του ΠΑΟΚ έδιωξε κι ο Μπακασέτας σούταρε με τη μία άουτ, ενώ στο 115’ όλο το γήπεδο «πάγωσε» βλέποντας τον Μπάμπα να πέφτει πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, μετά από σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Βαγιαννίδη. Ο αγώνας διακόπηκε για αρκετά λεπτά, με τους ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ να μπαίνουν εσπευσμένα τον αγωνιστικό χώρο και να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον αριστερό μπακ του δικεφάλου, ο οποίος γρήγορα ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το ματς επανεκκίνησε έχοντας μπει στις καθυστερήσεις, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει γκολ για να στείλει τον αγώνα στα πέναλτι και να βρίσκει το... φιλί της ζωής απ’ τον Λημνιό στο 120’+9’, ο οποίος πήρε την ασίστ απ’ τον Αράο και με ψύχραιμο πλασέ μείωσε σε 1-2, στέλνοντας τον ημιτελικό στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου έσπασαν καρδιές.

Ο Ντραγκόφσκι ήταν ο ήρωας του Παναθηναϊκού καθώς απέκρουσε τρία πέναλτι… ματς-μπολ των παικτών του ΠΑΟΚ νικώντας κατά σειρά τους Ντεσπόντοφ, Οζντόεφ, Γιόνι Ότο, πριν ο Σαμάτα στείλει άουτ την 9η και τελευταία εκτέλεση για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Παναθηναϊκός να παίρνει εντέλει την πρόκριση με 6-5 μέσα απ’ τη διαδικασία των πέναλτι.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Σπόραρ Απόκρουση Κοτάρσκι

Κουλιεράκης 0-1

Γερεμέγεφ 1-1

Μουργκ 1-2

Μπακασέτας 2-2

Κεντζιόρα 2-3

Κώτσιρας 3-3

Μεϊτέ 3-4

Μλαντένοβιτς 4-4

Ντεσπόντοφ Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι

Λημνιός άουτ

Οζντόεφ Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι

Μαντσίνι 5-4

Μάρκος Αντόνιο 5-5

Αράο Δοκάρι

Γιόνι Ότο Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι

Σένκεφελντ 6-5

Σαμάτα άουτ

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: 16’ Μπακασέτας, 68’ Ζέκα, 82’ Παλάσιος – 23’ Μπράντον, 51’ Μεϊτέ, 90’+2’ Ντεσπόντοφ, 97’ Οζντόεφ. 100’ Κουλιεράκης, 111’ Μουργκ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι (57’ λ. τρ. Σένκεφελντ), Αράο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα (76’ Βαγιαννίδης), Βιλένα (86’ Μαντσίνι), Παλάσιος (85’ Λημνιός), Μπακασέτας, Μπερνάρ (106’ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (76’ Σπόραρ).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης (4’ λ.τρ. Κουλιεράκης), Μπάμπα, Σβαμπ (74’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς (85’ Μουργκ), Κωνσταντέλιας (109’ Μάρκος Αντόνιο), Τάισον, (74’ Ντεσπόντοφ) Μπράντον Τόμας (73’ Σαμάτα).