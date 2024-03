Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Την Τρίτη στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” η πρώτη επέμβαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβάστε τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τα απογευματινά χειρουργεία και για τα κρούσματα μηνιγγίτιδας στην Πάτρα.

-

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πάρα πολύ περήφανος και αισθάνομαι ευτυχής που την Τρίτη, γύρω στις 16:00-17:00, θα είμαστε με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους στο νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι κάτι που συζητάμε να το κάνουμε στην Ελλάδα από το 1992».

Έχει ενδιαφέρον ότι το πρώτο απογευματινό χειρουργείο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», δηλαδή στο νοσοκομείο με τις μεγαλύτερες αναμονές για χειρουργείο στην Ελλάδα, συνέχισε ο Α.Γεωργιάδης. Όπως είπε, «αυτό το νοσοκομείο που έχει τις μεγαλύτερες αναμονές είναι και το πρώτο που θα οργανώσει απογευματινά χειρουργεία. Άρα, ο κόσμος που περίμενε πάρα πολύ καιρό να χειρουργηθεί σε αυτό το νοσοκομείο, τώρα θα μπορεί να χειρουργηθεί γρηγορότερα. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε απογευματινά χειρουργεία και στον Ευαγγελισμό και σε πολλά άλλα νοσοκομεία».

Επίσης ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε πως αύριο θα γίνει, στις 15:30, τηλεδιάσκεψη με όλους τους Διοικητές ώστε να συζητηθούν οι διαδικασίες για το πως θα εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία.

Ακόμη ο Άδ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα περιστατικά μηνιγγίτιδας στην Πάτρα, είπε : «Έχουμε στείλει σήμερα έκτακτο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Πάτρα για τον περιορισμό της μηνιγγίτιδας. Υπάρχουν 12 κρούσματα μηνιγγίτιδας σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 3 στην Πάτρα. Υπάρχει ανησυχία διότι η μηνιγγίτιδα είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια, όμως δεν υπάρχει λόγος πανικού».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Έκλεψαν μάνα παιδιού ΑμεΑ την ώρα που πέρναγε το αμαξίδιο απέναντι

Ερυθρά Θάλασσα: Φονική η επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη