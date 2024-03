Σύνταγμα - Μακάμπι: Η στιγμή της επίθεσης των οπαδών σε νεαρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως φαίνεται στο βίντεο πολλά άτομα, οπαδοί της Μακάμπι, κάνουν επίθεση όλοι μαζί εναντίον ενός νεαρού άνδρα.

-

Συναγερμός σήμανε στο Σύνταγμα το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν οπαδοί της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι προπηλάκισαν νεαρό άνδρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο πολλά μαζεμένα άτομα κάνουν όλοι μαζί επίθεση σε έναν.

Νωρίτερα περίπου 500 άτομα είχαν ανάψει καπνογόνα στην Πλατεία Συντάγματος.

Κάποια στιγμή βγήκε από τον σταθμό του Μετρό ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ιρακινός, 23 ετών και τον τραυμάτισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίθεσης ήταν ότι ο νεαρός κρατούσε σημαία της Παλαιστίνης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με το οποίο το θύμα της επίθεσης διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Η Αστυνομία δεν προχώρησε σε προσαγωγές.

????????ISRAEL vs GREECE - RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME



Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."



Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL