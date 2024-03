Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: “Οι δολοφόνοι του άνδρα μου θέλουν να αποκαλούνται γονείς μου!”

Ξεσπά η γυναίκα του άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά του πεθερού του, που του είχε στήσει καρτέρι. Τι είπε για την προσπάθεια να “σκοτώσουν ξανά” το θύμα τους, με όσα λένε για εκείνον.

«Σήμερα είναι μια ακόμα δύσκολη μέρα από τις πολλές που θα ακολουθήσουν. Ο άντρας μου δολοφονήθηκε από τα χέρια δύο δραστών που ήθελαν να αποκαλούνται "γονείς μου"» είπε η σύζυγος του 57χρονου από την Αγία Βαρβάρα ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 69χρονο πεθερό του.

«Στη συνέχεια επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν ξανά αμαυρώνοντας τη μνήμη του! Δεν θα το επιτρέψω όμως αυτό. Δεν θα το επιτρέψει κανείς μας» τόνισε μιλώντας στο Mega η σύζυγος του 57χρονου.

Η γυναίκα καλείται να διαχειριστεί τόσο την απώλεια του συζύγου της όσο και το μεγάλωμα των παιδιών τους που ζητούν τον πατέρα τους: «Τα παιδιά μου έχουν μόνιμα στα χείλη τους ένα "γιατί". Δεν έχω απάντηση όμως που θα τα ηρεμήσει. Δεν υπάρχει τρόπος να αγαλλιάσει η ψυχή τους. Ακούνε άλλα παιδιά να φωνάζουν "μπαμπά" και παραπονιούνται και κλαίνε λέγοντας ότι δεν θα ξαναπούν ποτέ αυτή τη λέξη».

«Κατέστρεψαν τρεις οικογένειες κι αυτή πήρε τηλέφωνο τον αδελφό μου γιατί ήθελε τα καλλυντικούλια της. Εμένα στα αυτιά μου θα αντηχούν πάντα τα λόγια της μάνας μου, που φώναζε "ρίξτου, ρίξτου" και οι πυροβολισμοί» δήλωσε χαρακτηριστικά.

