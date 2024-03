Κοινωνία

Κερατσίνι: νεκρός οδηγός μηχανής

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο Κερατσίνι το πρωί της Παρασκευής.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Παρασκευής στο Κερατσίνι.

Πιο συγκεκριμένα, στις 7:00 το πρωί, μία μηχανή ανατράπηκε με τραγικό αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε κολώνα.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Παπαναστασίου στο Κερατσίνι.

