Κόσμος

Φιντάν στον Λευκό Οίκο: Διακόψτε τις σχέσεις σας με οργανώσεις PKK

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλειάς του Λευκού Οίκου. Τι είπαν για Γάζα, Ουκρανία.

-

«Διακόψτε τις σχέσεις με τις οργανώσεις που συνδέονται με PKK», είπε στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ξεκίνησε τις επαφές του στις ΗΠΑ, όπου μετέβη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του.

Η πρώτη συνάντηση του Χακάν Φιντάν πραγματοποιήθηκε με τον Τζέικ Σάλιβαν. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, διπλωματικές πηγές τουρκικών ΜΜΕ μεταδίδουν πως, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα το συντομότερο δυνατό και η αύξηση ανθρωπιστικής βοήθεια που φτάνει στην περιοχή. Αξιολογήθηκε το τελικό σημείο που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρέπει να παραταθεί άλλο και ότι θα πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο της εδαφικής και πολιτικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συρία και Ιράκ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν τόνισε την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στον αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και να διακόψουν τις σχέσεις τους με τις οργανώσεις που συνδέονται με το PKK.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε η σημασία που αποδίδει η Τουρκία στην πολιτική σταθερότητα στο Ιράκ και συζητήθηκε το θέμα της καταπολέμησης των τρομοκρατικών οργανώσεων που βρίσκονται στο Ιράκ.

Ειρηνική διαδικασία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενία

Από την άλλη πλευρά, στη συνάντηση δηλώθηκε ότι υποστηρίχθηκε η ειρηνευτική διαδικασία Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και τονίστηκε ότι η πρόοδος που θα επιτευχθεί εδώ θα είναι καθοριστική για την ευημερία του Καυκάσου.

Συνάντηση με Γερουσιαστές

Ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Benjamin Cardin και τους Γερουσιαστές Μέλη της Επιτροπής στην Ουάσιγκτον.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 178 σημεία

Πειραιάς: βομβιστική επίθεση σε χώρο στάθμευσης

Σεισμός στη Ρόδο