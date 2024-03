Αθλητικά

Basketleague: Ο Ολυμπιακός έκανε… “προπόνηση” με το Λαύριο πριν την Ευρώπη (εικόνες)

Για άλλη μια φορά η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού "συνήλθε" στην 3η περίοδο και ανέλαβε τον έλεγχο του ματς.

Με επιμέρους σκορ 26-10 στην 3η περίοδο και κορυφαίους τους Άλεκ Πίτερς (20π. με 4/7 τρίποντα) και Κώστα Παπανικολάου (19π. με 4/4 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ), ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, με 84-63, επί του Λαυρίου, στο ΣΕΦ, για την 20ή αγωνιστική της Basket League και από απόψε (9/3)... βλέπει μόνο τον Παναθηναϊκό, το ευρωπαϊκό δηλαδή ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο, την ερχόμενη Πέμπτη (14/3, 19:45), για την 29η ημέρα της Euroleague.

H 18η νίκη των «ερυθρόλευκων» στο ελληνικό πρωτάθλημα ήρθε παρά τις πολλές απουσίες (Ουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ουίλιαμς-Γκος και Μιλουτίνοβ). Έστω κι αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να συμπληρώσει δωδεκάδα χρειάστηκε και τους Τανούλη, Αμπόσι και Ροζακέα. Κι όσο κι αν ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε να υπενθυμίζει στους παίκτες του πως δεν θα έπρεπε να υποτιμήσουν το Λαύριο, η αλήθεια είναι πως το κρίσιμο ματς -όσον αφορά στη βαθμολογική θέση και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague- που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό, δεν μπορούσε να βγει από το... μυαλό των παικτών του.

Ο Αϊζέια Κέινααν πρόσθεσε 13 πόντους με 3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 9 ασίστ μοίρασε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Ο Φαλ είχε 8 πόντους και 7 ριμπάουντ και 9 πόντους πρόσθεσε ο Μόουζες Ράιτ.

Για το Λαύριο που υποχώρησε στο 7-13, ο Μάρκους Θόρντον ήταν ο μόνος διψήφιος με 13 πόντους, 9 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Χόρχλερ, ενώ 9 πόντους σημείωσε και ο Τζάκσον.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 44-42, 70-52, 84-63

Μετά το 2-3 με τρίποντο του Μουρ, ο Ολυμπιακός με τρίποντα του Αϊζέια Κέινααν έγινε... οδηγός στο προβάδισμα. Το Λαύριο μείωσε σε 12-11 δια χειρός Μουράτου, αλλά με τον Φαλ σταθερή αξία στη ρακέτα και τον Πίτερς να σημειώνει έξι σερί πόντους, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +9 (20-11). Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Ράιτ στη θέση του Φαλ, με τον Αμερικανό σέντερ να σημειώνει με την είσοδό του στο παρκέ καλάθι για το 22-13. Το σουτ του Θόρντον διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (22-15).

Το Λαύριο παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστικό στην 2η περίοδο σημειώνοντας 27 πόντους έναντι 22 των «ερυθρόλευκων». Αρχικά, με τρίποντα των Χόρχλερ και Τζάκσον, η ομάδα του Κώστα Μέξα μείωσε στο καλάθι, 23-21. Οι φιλοξενούμενοι παρέμεινα «καυτοί» έξω από τα 6.75, για το 34-32 με τρίποντο του Τζάκσον και την ισοφάριση (37-37) από τρίποντο του Ζάρα. Ο Ολυμπιακός είδε το Λαύριο να τον προσπερνά και με +3 (37-40) με σκόρερ τον Μουράτο και 39-42 από τον Ζάρα. Με σερί 5-0 από τους Πετρούσεφ και Κέινααν, οι Πειραιώτες πήγαν στο +2 στ' αποδυτήρια για το ημίχρονο (44-42).

Κατά την προσφιλή συνήθειά του, ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε στην 3η περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 26-10 έθεσε τις βάσεις για τη νίκη του. Όταν οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιξαν την άμυνα που μπορούν και ξέρουν, η παραγωγικότητα του Λαυρίου... πήγε περίπατο. Ο Κώστας Παπανικολάου... με κεκτημένη ταχύτητα από τη μεγάλη εμφάνισή του απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια έδειξε μία ακόμη φορά τον δρόμο στους συμπαίκτες του. Είχε άξιους συμπαραστάτες τους Πίτερς και Φαλ, με τον πρώτο να «βομβαρδίζει» με τρίποντα το καλάθι του αντιπάλου και τον Γάλλο διεθνή σέντερ να κυριαρχεί στους αιθέρες, μέχρι το 70-52 στο 30ό λεπτό.

Τυπική διαδικασία η 4η περίοδος, με τους Παπανικολάου, Κέιναν, Πίτερς, Ράιτ και Πετρούσεφ να διατηρούν σταθερά σε διψήφια τιμή τη διαφορά και το Λαύριο να περιμένει την ολοκλήρωση του ματς στο Φάληρο.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τζιοπάνος, Δέλλας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Κέινααν 13 (3), Μήτρου-Λονγκ 2, Φαλ 8, Παπανικολάου 19 (4), Πίτερς 20 (4), Ράιτ 9, Λούντζης 2, Πετρούσεφ 4, ΜακΚίσικ 5

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 8 (2), Μουράτος 6, Γκρόμοβς 5, Ζάρας 5 (1), Θόρντον 13 (1), Καστανέδα 8, Τζάκσον 9 (2), Χόρχλερ 9 (1), Δεϊμεζής, Βαζούκης

