ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπέγραψε νομοσχέδιο για την αποφυγή της μερικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σήμερα ένα νομοσχέδιο προϋπολογισμού προκειμένου να αποφευχθεί η μερική παράλυση του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν υπέγραψε το νόμο αφότου η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή το σχετικό νόμο που αφορά πολυάριθμες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Την Τετάρτη υπερψηφίστηκε στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο κατόπιν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την παράταση της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού κατά μία εβδομάδα, έως τις 8 Μαρτίου, καθώς η προθεσμία για την αποτροπή του λεγόμενου «shutdown» – δηλαδή της αναστολής λειτουργίας ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών.

