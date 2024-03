Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 10 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κυριακή της Απόκρεω" σήμερα. Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 10 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

-

Σήμερα, 10 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Κοδράτου του εν Κορίνθω († 251) και των συν αυτώ Ανεκτού, Διονυσίου, Κρήσκη, Κυπριανού, Παύλου και Μαρκιανού.

Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή, του εν Αδριανουπόλει (†1490).

Οσίας Αναστασίας της πατρικίας.

Η α νατολή του ήλιου έγινε στις 06:42, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει στις 18:27.

Οι άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης, ήταν φίλοι και μαρτύρησαν κατά το διωγμό του αυτοκράτορα Δέκιου. Μετά τη σύλληψή τους, ο έπαρχος Ιάσων προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τους δελεάσει και να τους πείσει να απαρνηθούν την χριστιανική τους πίστη. Τέλος, αφού τους έδειξε τις πανέμορφες ακτές του Κορινθιακού κόλπου, υπενθυμίζοντας τους τις ομορφιές της άνοιξης, τους εξόρκισε να θυσιάσουν στα είδωλα για να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνοι πεισματικά αρνούνταν, ομολογώντας με παρρησία την πίστη τους στον αληθινό Θεό και σωτήρα Ιησού Χριστό και προέτρεψαν τον έπαρχο να μετανοήσει πριν είναι αργά. Έξαλλος ο Ιάσων, διέταξε να βασανιστούν σκληρά έως θανάτου. Έτσι παρέμειναν φίλοι Χριστού και κέρδισαν τους αμάραντους στεφάνους της δόξας.

O άγιος Μιχαήλ ο Μαυρουδής, καταγόταν από το χωριό Γρανίτσα Αγράφων. Γονείς του ήταν ο ευσεβής Δημήτριος και η ενάρετη Στατήρα, οι οποίοι ανέθρεψαν τον Μιχαήλ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μετά τον θάνατο του πατέρα του έφυγε στη Θεσσαλονίκη, όπου εξάσκησε το επάγγελμα του αρτοποιού, όλα δε τα χρήματα του τα μοίραζε στους πτωχούς και αδύνατους αδελφούς του. Όταν προσπάθησε να κατηχήσει ένα τουρκόπουλο στη χριστιανική πίστη, εκείνο τον κατήγγειλε και ο Μιχαήλ οδηγήθηκε βίαια στο ανακριτήριο. Στην ανάκριση, όπου με παρρησία και βαθιά θεολογική γνώση απάντησε στις ερωτήσεις του κριτή, προσπάθησε να προσηλυτίσει και αυτούς τούς δικαστές του. Τελικά καταδικάστηκε σε θάνατο και τον έκαψαν ζωντανό στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαρτίου 1547. Όμως το Μ. Ευχολόγιο αναφέρει τη μνήμη του στις 10 Μαρτίου 1544.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ημιμαραθώνιος: Αλλαγές σε δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ, εμπρησμούς και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών (βίντεο)

Ινδία: Διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα