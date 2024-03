Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία – Εργαζόμενοι “Ευαγγελισμού”: Δεν έχουμε προσωπικό ούτε για τα πρωινά (βίντεο)

Τι είπαν στο "Στούντιο με θέα" οι εργαζόμενοι σε διάφορα δημόσια νοσοκομεία της χώρας για τα πρώτα προβλήματα στην εφαρμογή των Απογευματινών Χειρουργείων.

Τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας του μέτρου των απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή εξέφρασαν, μιλώντας την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» οι γιατροί Απόστολος Ανθόπουλος, με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και Επιμελητής Β’ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, και Γιώργος Φερεντίνος, καρδιολόγος και πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός».

Ο κ. Ανθόπουλος σημείωσε: «Η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων δημιουργούν ζήτηση για όσους έχουν χρήματα. Όχι όμως για τους ανθρώπους που δεν έχουν να δώσουν τα 300 ευρώ με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Διαβάζοντας την κοινή υπουργική απόφαση, διαπιστώνω ότι περιλαμβάνει και τις μεταμοσχεύσεις. Ποιος θα παίρνει τα μοσχεύματα αυτός που προηγείται χρονικά ή αυτός που έχει τα λεφτά; Αυτός που περιμένει τέσσερα χρόνια δεν έχει χρήματα. Εάν οι πολίτες αγκαλιάσουν τα απογευματινά ιατρεία, τότε ναι, αυτά θα αποσυμφορήσουν τις λίστες. Για τη διενέργεια χειρουργείων, όμως, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το προσωπικό υπάρχει»;

Από την πλευρά του ο κ. Φερεβντίνος τόνισε: «Ο Ευαγγελισμός δεν μπήκε στα απογευματινά ιατρεία για τον ίδιο λόγο που δεν μπήκαν και άλλα νοσοκομεία: Διότι δεν υπάρχει προσωπικό, ούτε καν για τα πρωινά. Δεν λειτουργούν, 5 αίθουσες χειρουργείων οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετούν 4.500 χειρουργεία τον χρόνο. Εδώ και δέκα χρόνια δεν έχει βρεθεί αυτή η δυνατότητα. Μετράμε πάνω από 1.000 κενές θέσεις στο νοσοκομείο».

