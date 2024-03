Πολιτική

Ακρίτα για Κασσελάκη: Αν ζητήσουν να παραιτηθώ για να μπει στην Βουλή… θα τους “απαντήσω” (βίντεο)

"Πάντως, θέλω τον Κασσελάκη στη Βουλή", δήλωσε από την άλλη η βουλευτής του κόμματος, κάνοντας παράλληλα παράπονα για την αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ από τα ΜΜΕ.

Καλεσμένη της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα» βρέθηκε την Κυριακή το πρωί η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Έλενα Ακρίτα.

Η κ. Ακρίτα δήλωσε με έμφαση ότι δεν περιλαμβάνεται στους λεγόμενους “επαγγελματίες της πολιτικής” και ότι θα εκπονήσει όσο καλύτερα μπορεί, την αποστολή η οποία της ανατέθηκε στην τετραετία αυτή σχετικά με τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενόψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου απέφυγε να προχωρήσει σε προβλέψεις της επίδοσης του ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε όμως σαφώς υπέρ της πραγματοποίησης προεκλογικών περιοδειών από το κόμμα σε όλη τη χώρα.

Αναφορικά με το πρόσφατα διαρκώς συζητώμενο ζήτημα της ενδεχόμενης εισόδου του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή, διαδικασίας ωστόσο η οποία για να ολοκληρωθεί, απαιτούνται παραιτήσεις αρκετών εν ενεργεία βουλευτών μεταξύ των οποίων και της ίδιας, η βουλευτής απάντησε: «Αν μου υποβληθεί ως αίτημα η παραίτησή μου, θα απαντήσω τότε. Είμαι πολύ μεγάλη για υποθέσεις. […] Πάντως, θα ήθελα να έχουμε τον Κασσελάκη στη Βουλή», ενώ παράλληλα έπλεξε το πολιτικό εγκώμιο των εν ενεργεία βουλευτών Όθωνα Ηλιόπουλου και Σωκράτη Φάμελλου.

Τέλος η κ. Ακρίτα υπέβαλε και "παράπονο" αναφορικά με τη στάση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας: «Ψηφίστηκε η καταπάτηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, “κουκουλώθηκε” η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, κρίσιμοι μάρτυρες δεν κλήθηκαν ποτέ, ακολούθησε το “μπάζωμα” εκ μέρους του κ. Αγοραστού, ο κ. Βορίδης κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και παρ’ όλα αυτά, δε νομίζω ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όταν καλείτε έναν δεξιό βουλευτή, του ασκείτε κριτική με την ίδια ένταση με την οποία το τελευταίο διάστημα ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στο κάτω-κάτω κινείται και δημοσκοπικά χαμηλά. Σε κάθε περίπτωση σας διευκρινίζω ότι δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις οι οποίες ενδεχομένως άθελά τους συμβάλλουν στο κλίμα εσωστρέφειας το οποίο εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι του κόμματος έχουμε δημιουργήσει. Δεν θα το κάνω την ίδια στιγμή που υπάρχουν 1.300.000 υπογραφές πολιτών υπέρ της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για τα Τέμπη, υπογραφές μέσα στις οποίες σίγουρα περιλαμβάνεται, και το 41% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία».

