Μαρινάκης κατά Κασσελάκη: Αιχμές για “κρυφές εταιρίες” και αδιαφάνεια

Οξεία κριτική του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορές μεταξύ άλλων σε "παρα-υπουργεία" της περιόδου της πρωθυπουργίας Τσίπρα.

Σαφείς νύξεις για αδιαφανή επιλογή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανου Κασσελάκη να κρύβει μέρος των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και για το ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες της επιλογής αυτής, άφησε με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτησή του διερωτάται «Πόσες τελικά εταιρίες έχει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό;» και ισχυρίζεται πως «αποδεικνύεται ότι έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή με θέμα την κυβερνητική θητεία ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για «παρα-υπουργεία» και «παρα-σύστημα».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σημερινό ρεπορτάζ στην εφημερίδα “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” παρουσιάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη στο εξωτερικό και τις εταιρείες με τα «αστακοκάραβα», όπως τα αποκάλεσε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Από την άλλη, στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονής, σε συνέχεια της παραδοχής Κούλογλου για “πολιτικές αποφάσεις” στην υπόθεση της Novartis, μετά τα “παρα-υπουργεία” αποκαλύπτει ολόκληρο “παρα-σύστημα” στην υπόθεση, που στήθηκε από τον κ. Τσίπρα και το επιτελείο του.

Από τα δημοσιεύματα, εγείρονται αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις από τους κυρίους Κασσελάκη και Τσίπρα.

Πόσες εταιρίες έχει τελικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό;

Ποιες ακριβώς είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη ο οποίος συνεχώς μας διαβεβαιώνει αορίστως ότι ξέρουμε τα πάντα γι’ αυτόν, όμως ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε; Καλό θα ήταν οι Έλληνες πολίτες να τα μάθουν “αδιαμεσολάβητα” και όχι από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων.

Όσον αφορά στον κ. Τσίπρα θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε πόσες ακόμη «ατυχείς» στιγμές είχε; Τι είδους και πόσα “παρα-συστήματα” λειτούργησαν επί των ημερών του;

Ο πρώην και ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κρύβονται άλλο πίσω από το δάχτυλο τους. Οφείλουν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις, αντί να πρωταγωνιστούν σε άθλιες και συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος της Ελλάδας, εμφανιζόμενοι ως δήθεν υπερασπιστές του κράτους δικαίου».

«Μια …συγκλονιστική ανακάλυψη έκανε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης: Έμαθε πως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης είναι επιχειρηματίας! Είχε δραστηριοποιηθεί μάλιστα με αστακοκάραβα στις Η.Π.Α, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες σε συνέντευξη του! Δεν μας κάνει βέβαια εντύπωση η καθυστέρηση με την οποία αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο Μαξίμου. Όπως φαίνεται, η ικανότητά τους περιορίζεται στο να "συγκαλύπτουν" το πώς απέκτησε offshore εταιρείες η οικογένεια Μητσοτάκη. Αν χρειαστούν βοήθεια πάντως, στη διάθεση τους. Ενδέχεται οι αστακοί του κυρίου Κασσελάκη σε κάποιο εξωχώριο ταξίδι τους, πριν τους ψαρέψουν, να είχαν "συναντήσει" κάποια από τις offshore της οικογένειας Μητσοτάκη …», αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.





