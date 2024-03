Κοινωνία

Μέγαρα: Καταζητούμενος για πυροβολισμούς “ρήμαζε” και την Κινέτα

Κλοπές και διαρρήξεις ήταν η "ειδικότητα" της δεύτερης κατά σειρά συμμορίας στην οποία φέρεται να συμμετείχε ο κατηγορούμενος άνδρας.

(Εικόνα: Αρχείου)

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική ομάδα που είχε οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από κατοικίες στην περιοχή της Κινέτας Αττικής.

Συγκεκριμένα συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 07.03 στην περιοχή 48χρονος Έλληνας, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και ληστειών, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος, κινούμενος στην περιοχή με αυτοκίνητο μαζί με συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, φέρονται να διέρρηξαν κατοικία και να αφαίρεσαν χρυσαφικά. Κατά την αποχώρησή τους από την κατοικία, περιπολούντα στελέχη της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας τα οποία αστυνομεύουν την περιοχή, αντιλήφθηκαν το περιστατικό, και με συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν και τον προσήγαγαν στην έδρα του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 48χρονος μαζί με έτερους συνεργούς, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, φέρονται να οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη αλλεπάλληλων ληστειών και κλοπών σε κατοικίες στην Κινέτα.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι άνδρες φέρονται να επέλεγαν εξοχικές κατοικίες που κατά τους χειμερινούς μήνες δεν κατοικούνταν, και κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες να κατάφερναν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια σύμφωνα με τη δικογραφία αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα. Κατά τις κατηγορίες, σε μία περίπτωση που έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία και απειλές με σκοπό να εξασφαλίσουν την διαφυγή τους.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 κλοπές από κατοικίες στην Κινέτα, και 2 κλοπές από κατοικίες στις γειτονικές περιοχές της Μάνδρας Αττικής και των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 48χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε άλλη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εκβιάσεις σε βάρος ατόμων σε οικισμό ρομά στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας συνεχίζεται.

