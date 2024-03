Κόσμος

Βρετανία: σε ψυχιατρική κλινική ο άνδρας που συνελήφθη για το περιστατικό στο Μπάκιγχαμ

Τι αναφέρει η νεότερη ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως ένας άνδρας συνελήφθη, αφότου ένα όχημα έπεσε πάνω στις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, στην καρδιά του Λονδίνου.

Σε θολές εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα αυτοκίνητο στις μπροστινές πύλες του παλατιού. Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν τις δηλώσεις ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε πως άκουσε «έναν μεγάλο κρότο».

Η αστυνομία έκανε γνωστό πως το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

«Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα στο σημείο με την κατηγορία της φθοράς ξένης περιουσίας... Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», επισήμανε η αστυνομία του Λονδίνου σε μια ανακοίνωση.

«Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου έπειτα από αξιολόγηση μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική βάσει του νόμου για την Ψυχική Υγεία. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται ως σχετικό με τρομοκρατία», αναφέρεται σε μια νεότερη ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε πως κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν βρισκόταν εντός των ανακτόρων τη στιγμή του περιστατικού και ότι πραγματοποιούνται εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών στις πύλες.

