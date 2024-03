Κόσμος

Βρετανία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε… στην πύλη του Μπάκιγχαμ (εικόνες)

Μυστήριο καλύπτει την παράξενη αυτή η υπόθεση, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το κίνητρο του δράστη.

Ένας οδηγός χτύπησε το όχημά του στις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαρτίου, όπως δείχνουν φωτογραφίες και βίντεο τα οποία δημοσιεύτηκαν. Πλάνα δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να περιτριγυρίζουν τον οδηγό που είναι γονατιστός και να του φωνάζουν «κρατήστε τα χέρια σας στο κεφάλι σας». Οι αξιωματικοί όρμησαν όταν το όχημα “εισέβαλε” στην Κυρία Πύλη της βασιλικής κατοικίας. Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος εγκληματικής ενέργειας.

Ένας μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι παρακολούθησε τη σκηνή να εκτυλίσσεται γύρω στις 02.30 τα ξημερώματα, όταν άκουσε «ένα δυνατό κρότο». «Άκουσα έναν δυνατό κρότο, κοίταξα και το αυτοκίνητο απλά… έπεσε πάνω στο ανάκτορο του Μπάκιγχαμ», είπε. Και προσέθεσε: «Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο αρκετά γρήγορα, έβγαλε τον άνδρα από το όχημα και τον συνέλαβε».

Ένας εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε: «Στις 02:33 περίπου το Σάββατο, 9 Μαρτίου, ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. Ένοπλοι αξιωματικοί συνέλαβαν έναν άνδρα στο σημείο, με την υποψία της εγκληματικής ενέργειας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες».

