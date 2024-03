Πολιτική

Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκινούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου στην Άγκυρα

Ποιος θα εκπροσωπήσει την ελληνική πλευρά και τα θέματα που θα βρεθούν στην ατζέντα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σήμερα διεξάγονται στην Άγκυρα οι συνομιλίες, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου ομολόγου της, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Αντικείμενο των συνομιλιών κατά τη δεύτερη φάση του πολιτικού διαλόγου θα αποτελέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην ατζέντα βρίσκονται μεταξύ άλλων, θέματα όπως το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία κ.ά.

