ΑΝΤ1 - Αρναούτογλου ανανέωσαν την συνεργασία τους

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον αγαπημένο παρουσιαστή, Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

"Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη σημαντική εμπειρία και τον επαγγελματισμό του, θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του στον ΑΝΤ1. Ο χαρισματικός παρουσιαστής θα βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι των αγαπημένων τηλεοπτικών προγραμμάτων του σταθμού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και «The 2Night Show».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με το διαχρονικό ταλέντο του, θα βάλει την υπογραφή του και σε ένα νέο ταξιδιωτικό project του ΑΝΤ1, αφήνοντας και πάλι το δικό του μοναδικό αποτύπωμα στην ψυχαγωγία της ελληνικής τηλεόρασης" αναφέρει η ανακοίνωση.

