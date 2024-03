Αθλητικά

F1: Ο κυρίαρχος Φερστάπεν και το “F1 Kids”

Όσα είδαμε σε ANT1+ και ΑΝΤ1 από το Grand Prix στην Σαουδική Αραβία και οι ξεχωριστές προβολές και δράσεις για να απολαύσουν το θέαμα και τα παιδιά.

Το 2ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα του «Jeddah Corniche Circuit» της Σαουδικής Αραβίας, μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά, το Σάββατο 9 Μαρτίου από το ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1.

Μεγάλος νικητής, και πάλι, ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος αναδείχτηκε ως ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα.

Το ANT1+ πραγματοποίησε, επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «F1 Kids», μια παράλληλη ζωντανή μετάδοση του Grand Prix με γραφικά και ηχητικά εφέ ειδικά διαμορφωμένη για τους μικρούς φίλους της Formula 1. Στην περιγραφή ήταν η Μαρία Ανδρεάδη και η 11χρονη Ολίβια Σεϊτανίδη. Ταυτόχρονα, με την πρώτη live μετάδοση από το streaming κανάλι του ANT1+, πραγματοποιήθηκε και η ειδική προβολή στην αίθουσα «VKids» των Village Cinemas Ρέντη.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», μεταδόθηκε από το ΑΝΤ1+, φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του διευθυντή FIA Formula 1, Νικόλα Τομπάζη. Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ

Στην παρουσίαση της εκπομπής «FORMULA 1 SHOW», πλαισίωναν τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, η Μαρία Θωμά και ο Τζώρτζης Μαρκόγιαννης.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 2ο GRAND PRIX ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στο 2ο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, δεν παρακολουθήσαμε καμία ανατροπή, ενώ για δεύτερη φορά, φέτος, είδαμε την απόλυτη κυριαρχία της Red Bull. Ο Φερστάπεν πήρε τη 2η νίκη του, σε ισάριθμους αγώνες φέτος, ο Πέρεζ ήταν και πάλι 2ος και η Ferrari πήρε την 3η θέση, αλλά αυτή τη φορά, με οδηγό τον Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος εξασφάλισε το πρώτο του βάθρο στη φετινή σεζόν, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι η Ferrari δεν είχε το ρυθμό να απειλήσει τη Red Bull.

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης μνείας στον αγώνα είναι η μεστή οδήγηση του 18χρονου Oliver Bearman, που κατάφερε να πάρει τους 6 βαθμούς της 7ης θέσης για λογαριασμό της Ferrari. Αλάνθαστος ήταν ο νεαρός ταλαντούχος Βρετανός, που εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα του Stroll. Το ρίσκο των Hamilton και Norris, δεν βγήκε και έτσι, κατάφερε προσπερνώντας στα ίσα τον Tsunoda, να πλασαριστεί εν τέλει στην 7η θέση. Στον τελευταίο γύρο, με το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Leclerc διασκέδασε τις εντυπώσεις σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο με τη Ferrari.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τις επιδόσεις του Μαξ Φερστάπεν ΕΔΩ

Ο μεγάλος νικητής, Μαξ Φερστάπεν, μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε: «Ήταν γενικά ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο για όλη την ομάδα, αλλά και από την πλευρά μου, ένιωσα πολύ καλά με το μονοθέσιο, που βασικά ήταν το ίδιο στον αγώνα. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος, ήταν λίγο μεγαλύτερο από ό,τι θα θέλαμε, αλλά με το Safety Car, έπρεπε να το κάνουμε. Έτσι, στους τελευταίους γύρους, με κρύα ελαστικά, γλιστρούσα, αλλά είχαμε καλό ρυθμό, οπότε μπορούσαμε να το διαχειριστούμε αρκετά καλά. Συνολικά, είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Πέρεζ και Λεκλέρ, μετά το τέλος του αγώνα ΕΔΩ

Στη Formula 2, ο Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort) κέρδισε στον κανονικό αγώνα. Ο Βραζιλιάνος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, σ’ έναν αγώνα με αρκετές διακοπές από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Ινδός Kush Maini (Invicta) και στην 3η θέση, ο Νορβηγός Dennis Hauger (MP Motorsport). Όσον αφορά στη χρήση ελαστικών, σχεδόν όλοι οι οδηγοί (17 από τους 21), όπως αναμένονταν, επέλεξαν να εκκινήσουν με την πολύ μαλακή γόμα. Την χρησιμοποίησαν για ελάχιστο αριθμό γύρων – δεδομένου του χαμηλού επιπέδου φθοράς σ’ αυτή την πίστα – πριν μπουν στα πιτ και βάλουν τη μέση γόμα. Ο Amaury Cordeel, που έκανε την αντίθετη επιλογή, τερμάτισε στην 5η θέση. Έκανε 15 γύρους με μέση γόμα και 13 γύρους με την πολύ μαλακή γόμα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, διατηρούσε ελπίδες ακόμη και για μια θέση στο βάθρο.

Η έκπληξη της ημέρας ήρθε μετά την καρό σημαία στη Formula 1 Academy. Η Doriane Pin, η οποία ήταν πρώτη στο τερματισμό, τιμωρήθηκε με 20 δευτερόλεπτα, επειδή δεν είδε την καρό σημαία την πρώτη φορά, οπότε έκανε έναν επιπλέον γύρο, περνώντας έτσι δύο φορές την καρό σημαία. Αυτό την έριξε 9η και έδωσε τη νίκη στην Abbi Pulling (Alpine), την οποία ακολούθησαν η Maya Weug (Ferrari) και η Nerea Marti (Hilfiger). Έτσι, η Αγγλίδα οδηγός μετά τον αγώνα της Τζέντα, βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 44 βαθμούς, 11 περισσότερους από την Weug και 12 περισσότερους από την Pin.

Ο επόμενος γύρος για το Formula 1 Academy είναι στο Μαϊάμι από τις 2 Μαΐου έως τις 5 Μαΐου. Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν στη λίγκα F1 ANT1 και φυσικά να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Τα μονοθέσια δίνουν το επόμενο ραντεβού για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων την Κυριακή 24 Μαρτίου στη Mελβούρνη, ζωντανά, αποκλειστικά, στις 6:00 στο ΑΝΤ1+ και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση το απόγευμα της ίδιας ημέρας στον ΑΝΤ1. Επίσης, στο Grand Prix της Αυστραλίας, θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες υποστήριξης της Formula 1, η F2 και η F3. Μη χάσετε στιγμή!

