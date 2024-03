ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε προεκλογικό προϋπολογισμό – Οι βασικοί πυλώνες

Κόσμος

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τη Δευτέρα τον «προεκλογικό» προϋπολογισμό των Δημοκρατικών για το οικονομικό έτος 2025, επισημαίνοντας τις προσπάθειές του να ενισχύσει τους Αμερικανούς της μεσαίας τάξης λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της διευρυμένης φορολογικής πίστωσης για τα παιδιά, την ενίσχυση των διαπραγματεύσεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων του προγράμματος Medicare, εθνικά προγράμματα οικογενειακής άδειας μετ' αποδοχών, οικονομικά προσιτή στέγαση και άλλα.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός του Μπάιντεν θα μειώσει το έλλειμμα κατά 3 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια, κυρίως μέσω προσαρμογών στον φορολογικό κώδικα που στοχεύουν τους εξαιρετικά πλούσιους και μειώνουν τις «σπάταλες επιδοτήσεις».

«Ο προϋπολογισμός περιγράφει λεπτομερώς το όραμα του προέδρου να προστατεύσει και να αξιοποιήσει αυτήν την πρόοδο και να υλοποιήσει την ατζέντα που τέθηκε στην Κατάσταση της Ένωσης μειώνοντας το κόστος για τις οικογένειες που αναπτύσσουν την οικονομία από τη μέση και κάτω προς τα πάνω, επενδύοντας σε όλη την Αμερική για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στη μεσαία τάξη και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», δήλωσε η Σαλάντρα Γιανγκ, διευθύντρια του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού.

Οι πολιτικές, ωστόσο, έχουν μικρή δυνατότητα προόδου στο διαιρεμένο σήμερα Κογκρέσο σχολιάζει το ABC. Οι νομοθέτες είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό του προϋπολογισμού και εξακολουθούν να εργάζονται για τη χρηματοδότηση ορισμένων βασικών υπηρεσιών για το υπόλοιπο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Οι βασικοί πυλώνες της πρότασης προϋπολογισμού του Μπάιντεν:

Εξοικονομήσεις στην υγειονομική περίθαλψη

Κόστος παιδικής φροντίδας

Εκπτώσεις στον φόρο ιδιοκτησίας κατοικίας

Χρηματοδότηση εξωτερικής πολιτικής

Φορολογικές αλλαγές

