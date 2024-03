Κόσμος

FT - Αίγυπτος: Η ΕΕ ετοιμάζει “πακέτο βοήθειας” για το Κάιρο

Σε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με ποιους άλλους ηγέτες θα βρεθεί στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης την Κυριακή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα πακέτο 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει την οικονομία της Αιγύπτου, εν μέσω φόβων ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και το Σουδάν μπορεί να εντείνουν τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί την Κυριακή στο Κάιρο.

Μαζί της θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Πρωθυπουργοί της Ιταλίας και του Βελγίου για να οριστικοποιήσουν και να ανακοινώσουν μια συμφωνία, σύμφωνα με την εφημερίδα.

