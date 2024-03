Πολιτική

Μητσοτάκης - Μπάιντεν: Κλείδωσε το ραντεβού στον Λευκό Οίκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνης.

-

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει στις 4 Απριλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Αυτό ανακοίνωσε ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνης από την Αλεξανδρούπολη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται στον Λευκό Οίκο και αφορά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός επρόκειτο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο το ταξίδι ματαιώθηκε διότι γύρισε με γρίπη από το συνέδριο του Νταβός.

Πάντως, ακόμα η ημερομηνία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ πηγές από το Μαξίμου σημειώνουν ότι πράγματι έχει συζητηθεί η εν λόγω ημερομηνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου

Απογευματινά χειρουργεία - Γεωργιάδης: Αντιδρούν μόνο οι “συνδικαλιστές με ωράριο” (βίντεο)

Κρήτη - καρκινοπαθής: “Το φάρμακο ήρθε… το βράδυ της κηδείας του” (βίντεο)